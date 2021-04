15 апреля 2021 Президент АНУ, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Вице-президент ЕАПП, Член Коллегии ГНС Украины Григол Катамадзе и Заместитель Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время рабочей встречи подписали Меморандум о сотрудничестве между Всеукраинской общественной организацией «Ассоциация налогоплательщиков Украины» и Министерством внутренних дел Украины

Участие в рабочей встрече также приняли Генеральный директор ВОО АНУ Людмила Герасименко и Вице-президент ВОО АНУ по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Антонищак.

В начале своего выступления заместитель Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко поздравил всех присутствующих на рабочей встрече, а также рассказал о реформах, которые сейчас влияют на работу МВД Украины.

Также, остановился на основных направлениях сотрудничества между АНУ и МВД Украины и отметил, что такое сотрудничество будет действенным инструментом эффективной реализации отношений между государством и налогоплательщиками, путем проведения совместной работы по совершенствованию законодательства и организации массово-разъяснительной, учебной и консультативной работы.

Антон Геращенко отметил, что в рамках Меморандума, МВД Украины и он лично будет прилагать максимальные усилия для развития партнерских отношений между властью и бизнесом, содействие созданию в Украине условий для приоритетного развития национального предпринимательства, государственности, культуры и международных связей.

Президент АНУ Григол Катамадзе поблагодарил Антону Геращенко за предоставление согласия подписания Меморандума о сотрудничестве, целью которого является воплощение эффективных форм сотрудничества МВД и Ассоциации по усилению роли гражданского общества в реализации государственной политики в сфере проведения экономических реформ и предотвращения правонарушений.

Коротко рассказал об Ассоциации налогоплательщиков Украины, которая более 20 лет представляет и защищает интересы малого, среднего и крупного бизнеса всех ключевых секторов экономики по всей Украине, и которая представлена ​​в областях Украины и в г.. Киеве: открыто 25 территориальных отделений и создано 105 Местных ячеек. Сегодня Ассоциация объединяет 3254 налогоплательщики - членов Ассоциации, на которых работает около 2 млн. Граждан Украины.

Григол Катамадзе отметил, что уже в мае этого года будет 6 лет, как Ассоциация плательщиков налогов Украины, занимаясь вопросами реформирования налоговой системы в целом, и налогового законодательства, в частности, акцентирует внимание на двух ключевых позициях: это принятие нового Налогового Кодекса развития, составной частью которого являются такие фундаментальные изменения, как замена налога на прибыль налогом на выведен капитал, сокращение количества и ставок налогов, снижения нагрузки на фонд оплаты труда, особое налоговое регулирование свободных индустриальных зон, однократное нулевое декларирование доходов граждан и коренные изменения в системе борьбы с экономическими преступлениями .

Обращаясь к Заместителю Министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, как к человеку, который делает много шагов для развития нашей страны, Президент АНУ Григол Катамадзе вручил ему книги выдающихся людей: Ли Куан Ю «Из третьего мира в первый», Франклин Делано, Роберт Даллек « Рузвельт », Мартин Гилберт« Черчилль », при этом, отметив, что труды выдающихся реформаторов разных стран были изданы на украинском языке при содействии Ассоциации налогоплательщиков Украины.

В свою очередь, Антон Геращенко также подарил Григолу Катамадзе книги: Владимир Горбулин «Как победить Россию в войне будущего» и Volodymyr Horbulin «My Journey Through the Looking-Glass. Travel Sketches and More ».

Далее, Президент АНУ Григол Катамадзе и Заместитель Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подписали Меморандум о сотрудничестве между Всеукраинской общественной организацией «Ассоциация налогоплательщиков Украины» и Министерством внутренних дел Украины.

В конце рабочей встречи, Григол Катамадзе поблагодарил Антону Геращенко за проведение встречи в конструктивном диалоге и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках подписанного Меморандума, ведь это будет способствовать улучшению партнерских отношений в целом.