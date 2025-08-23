Дональд Трамп снова пригрозил ввести санкции против России, если не будет прогресса на пути к мирному урегулированию в Украине.

Президент США заявил, что он недоволен из-за российского авиаудара по американскому заводу в Украине на этой неделе, в результате которого произошел пожар и были ранены несколько работников предприятия.

Об этом пишет theguardian.

«Я приму решение о том, что мы будем делать, и это будет очень важное решение — будь то массовые санкции, будь то большие тарифы, или и то, и другое, или мы ничего не будем делать и скажем: это ваша война», — заявил Трамп, демонстрируя явное раздражение Москвой через неделю после своей встречи с Путиным.

Президент Украины заявил, что Россия делает все возможное, чтобы не допустить встречи между ним и Путиным.

Трамп ранее сообщал, что начал организовывать встречу между Путиным и Зеленским после телефонного разговора с российским лидером в понедельник, который состоялся после их встречи на Аляске. Зеленский же не раз призвал Путина к встрече, заявляя, что это единственный способ договориться о завершении войны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии NBC сказал, что встреча не запланирована, но Путин "готов встретиться с Зеленским, когда повестка дня для саммита будет подготовлена. А эта повестка дня пока совсем не готова".

Это заявление, воспроизводящее риторику Москвы о невозможности встречи без выполнения определенных условий, стало ударом по дипломатическому имиджу Трампа, который в течение недели заявлял о прорыве в своей попытке сблизить Москву и Киев для достижения мира.

Несмотря на разочарование из-за медленного прогресса в переговорах, Трамп показал журналистам в Белом доме фотографию своей встречи с Путиным на красной дорожке в Аляске и сказал, что Путин хочет приехать на чемпионат мира по футболу 2026 года в США.

«Я подпишу это для него. Мне послали копию, и я подумал, что вам будет интересно увидеть ее. Это мужчина по имени Владимир Путин, который, как я считаю, приедет в зависимости от того, что произойдет. Возможно, приедет, а возможно нет», — сказал Трамп.

Трамп не упомянул, что Россия была отстранена от международных соревнований, в том числе чемпионата мира, после вторжения в Украину в 2022 году и не принимала участия в отборе на турнир 2026 года, который будут принимать США, Канада и Мексика.

