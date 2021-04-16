Какое значение имеют правительство и парламент, когда речь идет об издании законов? В чем заключаются проблемы сотрудничества ВР с Кабмином?

На эти вопросы ответил Владимир Омелян, политик, дипломат и бывший министр инфраструктуры Украины в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» .

«Здесь есть несколько системных проблем», - комментирует Омелян ситуацию. Прежде всего он отмечает, что с момента назначения правительства, с парламентом их отношения становятся натянутыми, а потому возникает конфликт. Парламент блокирует законопроекты, которые выдвигает правительство, а правительство со своей стороны не обращает внимания на парламент. Кроме того, такое положение дел не понятно для иностранных партнеров.

Поэтому конфликт требует немедленного решения. Дипломат объясняет, что процесс принятия законопроектов шел бы гораздо проще, если бы коммуникация между Верховной Радой и Кабинетом министров наладилась.

«На самом деле все-таки у нас пока страна и партии лидерского типа», - озвучивает политик вторую проблему украинской системы. Это означает, что многое в стране зависит исключительно от лидера, и ее успех - от его личности. А это уже большой вопрос, поскольку власть тоже влияет по-своему на любого человека, преимущественно негативно, развращает. «Даже интеллектуально сильный человек привыкает. Он сразу на следующий день перерастает в формат миллиардных цифр и геополитики », - говорит Омелян.

Он предлагает формировать государственный строй на базе демократических принципов и системы сдержек и противовесов. Иначе бывают случаи, что в парламенте даже не до конца поняли, за что идет голосование. Дипломат как раз таки рассказывает об одном таком: постановление зачитали, но ответа на вопрос министр дать не сумел. «То есть он что-то вносит, а сам точно не понимает, что он вносит», - добавляет он.

Напоминаем, Омелян заявил, что государство недостаточно средств вкладывает в образование .