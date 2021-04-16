Украина не решает проблему долгов перед инвесторами в возобновляемую энергетику, что останавливает инвестиции в страну и сохраняет высокий уровень использования в государстве старых энергопредприятий – угольных и атомных электростанций.

Об этом заявил председатель Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха, комментируя отток иностранных инвестиций в Украине из-за неудачной политики правительства в области зеленой энергетики.

"Это точно одна из основных причин. Если посмотреть на сектор энергетики, у нас я считаю и не было других инвесторов кроме инвесторов в возобновляемую энергетику. Фактически не было построено ни одного нового блока в традиционной генерации за все годы независимости Украины. А как раз в сектор возобновляемых источников было вложено до 12 млрд долл. и было построено более 8,5 тыс. МВт новой возобновляемой генерации», - сказал Гелетуха.

Он подчеркнул, что, когда государство перестало выполнять обязанности по выплате долгов и это увидели инвесторы, они сразу же начали выводить свои инвестиции из Украины, которые планировалось направить на строительство новых энергетических мощностей.

По словам эксперта, инвесторы хотят строить біолектростанції в Украине, однако государство не заинтересовано в этом, потому что длительный период времени не может запустить «зеленые» аукционы в Украине.

"Я не вижу, как могут быть выполнены планы по зеленому переходу без инвесторов. Кстати, у нас тоже не очень понятная позиция с этим зеленом переходом. Мы переходим, то не переходим. Потому что нет четкого документа, где сказано: мы переходим к такому-то году и по такой траектории», - добавил Гелетуха.

По его мнению, со стороны государства странно выглядит, когда есть заявления о «зеленом» энергетическом переходе и в то же время есть проблемы с выплатами по «зеленому» тарифу.

Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на 1 апреля предприятиям "зеленой" энергетики перечислено 4,6 млрд грн из суммы "старого" долга 2020 года. Уровень расчетов государства по выплате такого долга составляет 20%.

Задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики достигает 17,8 млрд грн.

По результатам опросов, которые организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие зеленой энергетики в Украине.