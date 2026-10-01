Подорожчання продуктів у Запорізькій області триває: у вересні відчутно додали в ціні молоко та твердий сир. Скільки тепер коштують базові продукти — показують свіжі дані моніторингу Мінфіну.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі минулого тижня торкнулося яєць та м'яса — а вже перед жовтнем у ціні помітно додали й молочні продукти. Свіжі дані моніторингу порталу Мінфіну, оновлені 30 вересня, підтверджують: молоко та твердий сир подорожчали порівняно із середніми цінами серпня.

Молоко та сир: серпень проти вересня

Твердий сир — одна з позицій, що додала найбільше. Сир «Комо» традиційний 50% у мережах Novus, Metro, Auchan та Megamarket у вересні в середньому коштував 616,32 грн за кілограм, тоді як середньомісячна ціна серпня складала 526,77 грн. За місяць ця позиція додала майже 90 гривень — понад 17%.

Молоко теж іде вгору. Пляшка «Яготинського» 2,6% об'ємом 900 мл у вересні коштувала в середньому 64,99 грн проти 59,51 грн у серпні. «Простонаше» 1% (900 мл) на Megamarket подорожчало до 71,50 грн, хоча ще в серпні середня ціна трималася на рівні 61,90 грн.

Водночас не вся молочка дорожчає рівномірно. Окремі позиції, приміром сир «Звени Гора» голландський 45%, у вересні можна було знайти навіть дешевше за серпневий середній показник — по 471 грн за кілограм на Megamarket проти 553,02 грн у серпні. Тому перед покупкою варто порівнювати цінники в різних супермаркетах Запоріжжя.

Де стежити за цінами

Моніторинг охоплює й інші базові продукти — яйця, гречку, рис і борошно. Стежити за актуальними цінами можна на сторінках порталу Мінфіну, де дані оновлюються майже щодня, а середньомісячні ціни на товари додатково обчислює Держстат.

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