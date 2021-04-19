Украинское правительство и парламент не могут наладить между собой контакт. Как решить эту проблему и наладить их сотрудничество, рассказал в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» Владимир Омелян, дипломат, политик и бывший министр инфраструктуры Украины.

«У нас проблема с коммуникацией», - утверждает политик. Чтобы не быть голословным, он рассказывает о ситуации, которая была при его каденции: министры совсем не обращали внимания на парламент, их не было на заседаниях, они вовсе не принимали участия в жизни парламента. «Хотя как бы логично, что парламент их назначил, они должны быть в постоянной коммуникации», - рассуждает Омелян. Но такое положение дел продолжается и по сей день.

Политик вспоминает свой опыт, как он, будучи министром, не позволял себе отсутствовать на заседаниях, если причина была не сверхважной. Тем более, он старался посещать и заседания других комитетов. Омелян рассказывает, что такая инициатива всегда встречала одобрение со стороны депутатов, ведь это показывало, как непрофильный министр пытается поддерживать контакт.

Так, по мнению дипломата, и должна выглядеть парламентская жизнь, а активное участие в ней он сравнивает с завтраком или утренними сборами, то есть обязательными элементами в графике на каждый день.

Другой проблемой является частота: как часто государство нуждается в сборе парламента. Омелян утверждает, что его голосование необходимо не более 5 раз в год. «Ключевые голосования - это утверждение правительства, государственный бюджет и изредка это какие-то ургентные ситуации, важная реформа. Тогда нужен парламент», - комментирует он и добавляет, что все другие вопросы - это прерогатива исполнительной ветви власти.

Но главной проблемой остается коммуникация, ее характер и активность. Сам же Омелян признается, что в свое время сумел наладить со всеми фракциями вполне нормальный контакт. В частности, одной из причин этого успеха он называет отсутствие теневых договоренностей.

Напоминаем, Омелян рассказал, по какому принципу должны проходить кадровые назначения в правительстве .