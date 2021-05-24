Скорость и эффективность декарбонизации зависят от государства

Декарбонизировать сталелитейную отрасль Украины с помощью только фонда экомодернизации невозможно, пишет gmk.center.

Декарбонизация - это не дань моде, а глобальная тенденция и процесс на ближайшие десятилетия. Она будет касаться не только производителей стали, но и всех промышленных предприятий, которым необходимо увеличить капитальные вложения для сокращения выбросов СО2. Такой была моя тезис на онлайн-конференции, посвященной презентации исследования «Достижения климатических и энергетических целей Украины» в рамках проекта Low Carbon Ukraine.

Очень много работы

Декарбонизация сталелитейной промышленности потребует выработки энергии с нейтральными выбросами углерода. То есть «зеленая» электроэнергия - необходимое условие для производства «зеленой» стали. Сейчас перспективы производства низкоуглеродистой электроэнергии в Украине туманны. На рынке электроэнергии наблюдается значительный дисбаланс через очень высокие тарифы на энергию из возобновляемых источников и большие долги производителям «зеленой» энергии, накопленные в системе.

Кроме того, потенциал сокращения выбросов СО2 ограничен возможностями технологической цепочки с использованием доменных печей и конвертеров. Необходимо развивать новые технологии, большинство из которых сегодня еще не разработано. Научно-исследовательским организациям предстоит много сделать в плане развития низкоуглеродистых технологий для производства стали. Производителям оборудования и инжиниринговым компаниям необходимо найти технические решения для коммерциализации новых технологий. Непонятно, какая технология обезуглероживания выигрывает в сталелитейном секторе, поэтому важно не ограничивать наш обзор одной технологии.

При этом государство, как система официальных институтов, играет особую роль в процессе декарбонизации. В ее руках сосредоточены все инструменты экономической политики. Поэтому скорость и эффективность декарбонизации зависят от действий государства.

Как стимулировать декарбонизацию

Часто углеродный налог рассматривают как лучший инструмент для стимулирования декарбонизации в Украине. Однако есть и другие способы регулирования цены на углерод.

Например, система торговли квотами на выбросы парниковых газов. В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС Украина обязалась ввести Систему торговли квотами на выбросы СО2, подобную той, что действует в Евросоюзе. Однако недавно мы обнаружили, что сталелитейные предприятия ЕС реализует проекты с декарбонизации без большого фискальной нагрузки. Это связано с тем, что объем бесплатных квот на эмиссию СО2 превышает фактический объем выбросов европейских металлургов.

Между тем основным европейским стимулом к ​​декарбонизации является государственное финансирование и софинансирование. Металлургические заводы ЕС могут использовать различные инструменты государственного финансирования (займы, гранты, компенсации капитальных и операционных затрат, налоговые каникулы и т.п.). В ЕС есть несколько институтов финансирования декарбонизации. У каждого из них своя направленность. Общий объем европейских финансовых источников для декарбонизации достигает € 800 млрд на ближайшее десятилетие.

Таким образом, идея привлечения финансовых ресурсов для декарбонизации в Украине является правильной. Источники и условия финансирования подлежат отдельному обсуждению. Мы понимаем, что декарбонизуваты сталелитейную отрасль Украины с помощью только фонда екомодернизации невозможно.

Украина пытается следовать европейским тенденциям. На этом пути очень важно не повторять чужих ошибок и применять только самые лучшие и эффективные методы и приемы. Так, Евросоюз опережает Украину по декарбонизации, но это дает нашей стране возможность учиться на лучшем и уникальном европейском опыте.

Украина - индустриальная страна. Мы надеемся, что она останется в этом статусе партнером ЕС. Для этого процесс декарбонизации должно быть конструктивным, а не деструктивным. Мы считаем, что декарбонизация может создать условия для появления и развития новых компаний, секторов и рабочих мест.