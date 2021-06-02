У США остается единственный способ сдержать Китай - это сделать вокруг него так называемый пояс сдерживания. Эту тему поднял эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube
«США активно прибегают к созданию пояса сдерживания Китая, который состоит из цепочки стран, которые являются союзниками США. Это Япония, Южная Корея, непризнанный Тайвань. США пытаются вовлечь в этот пояс Вьетнам, мы видим, что американские чиновники зачастили в эту страну, несмотря на сложные и очень трагические страницы совместной истории. В этот же пояс входит Таиланд и Филиппины», - рассказал он.
Кущ сказал, что ключевым элементом создания этого пояса сдерживания будет Индия. Поэтому одно из ключевых событий, считает он, которое не заметили наши эксперты – это переговоры о создании зоны свободной торговли и зоны свободного движения инвестиций между Евросоюзом и Индией.
«Индия открывает свои границы, она постепенно пересматривает пророссийский курс и отказывается от экономической замкнутой модели в пользу раскрытия своих границ и интеграции с Западными экономиками. Соответственно, Индия будет сейчас одним из дорогостоящих проектов Запада», - подчеркнул он.
Кущ сообщил, что один из недавних проектов, который обсуждал Байден с премьер-министром Великобритании Джонсоном – это создание нового шелкового пути, который должен стать альтернативой китайскому новому шелковому пути.
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«Америка будет пытаться сейчас вместе с Великобританией организовать свой альтернативный новый шелковый путь, таким образом, чтобы перетянуть азиатские и африканские страны на свою сторону за счет инфраструктурных инвестиций», - резюмировал он.
Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что борьба с пандемией и вакцинация населения - это вопрос политического и государственного управления.
Также ранее Кущ рассказывал, как власти модернизировать украинскую инфраструктуру и с чего начинать.