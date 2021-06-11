На днях советником министра инфраструктуры Александра Кубракова назначили Ивана Федорко. В его биографии - опыт работы в железнодорожной сфере, а также ряд серьезных скандалов, связанных с коррупционными схемами, лоббированием интересов российских компаний и даже пьяное ДТП с последствиями.

Об этом речь в материале «Кубракова окружают “коррупционными нянями” с российским следом» на сайте "Знай".

По данным издания, в 2015 году Федорко получил должность и.о. заместителя гендиректора "Укрзализныци". Однако позже Войцех Балчун его уволил - после того, как, находясь в нетрезвом состоянии за рулем Audi Q7 (госномер АА 7100 РР), Федорко врезался в автомобиль фотокорреспондента издания LB.ua Максима Левина. Журналист, его жена и двое детей получили серьезные травмы.

«Советник главы МВД, тогдашний нардеп Антон Геращенко написал в Facebook, что пьяный Федорко не только сбежал из больницы, где должны были проводить освидетельствование на алкоголь, но также что именно Федорко курирует вопросы подачи вагонов для поставок угля с оккупированных территорий, "что и является основным источником его доходов", - указывают журналисты.

На самом деле не только “кровавый уголь” был источником доходов Федорко, но и лоббирование интересов украинских и российских компаний, сказано в статье. Так, Audi Q7, на которой он совершил ДТП, по данным журналистского расследования - подарок хозяин автосалона «Ауди Центр Одесса Юг» Максима Шкиля, хозяина группы компаний “Автострада”, которые активно участвуют в президентском «дорожном строительстве».

«Если Кубраков думает, что в планах его советника — помощь в реформировании «Укрзализныци», то он глубоко ошибается. Федорко хочет вернуться на хлебное место грузовых перевозок в УЗ, где может быть крайне полезен Шкилю, у которого, кроме “Автострады” есть еще и "Первая логистическая компания". Также Федорко лоббирует интересы ООО «Вторая грузовая компания в Украине». Это де-факто дочернее предприятие РЖД, за которым стоят грaждaне РФ Влaдиcлaв Лeбeдь и Стaниcлaв Лecникoв, а также чиновник времен Януковича Сергей Шут, которого с помощью Федорко пристроили советником в «Укрзализныцю», - напоминают журналисты.

Напомним, Верховная Рада назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры в конце мая. Его кандидатуру на пленарном заседании поддержали 284 народных депутатов. До этого он занимал пост главы Государственного агентства автомобильных дорог («Укравтодор»).