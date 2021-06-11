

"Мы ожидали улучшения администрирования, а не его осложнения. Мы ожидали, что не будут увеличены полномочия контролирующих органов», - отметил Ершов.



По его словам, союз поддерживает позицию многих бизнес-ассоциаций, высказались против принятия законопроекта, и готовит значительное количество предложений и замечаний к документу для его доработки.



"На сегодняшний день мы уже получили часть предложений от наших членов союза по правкам до этого проекта. Но в целом он очень негативно воспринимается, и мы будем как можно больше предоставлять предложений для его улучшения. Хотя общая позиция-мы полностью против этого проекта", - сообщил Ерашев.



Ранее сопредседатель Комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный правительством законопроект о налоговых изменений (№5600) является неприемлемым для бизнеса и должен быть отклонен.



В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подчеркнула: повышением налогов власть уничтожает отечественную промышленность и способствует иностранным компаниям, ведь предоставляет им налоговые льготы.



Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.