Журналист, сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, зачем Украине НАТО

«Формально нам НАТО нужно для самообороны. Для того, чтобы усилить потенции нашей безопасности, которая сегодня в руинах. Но вопрос ключевой же заключается в том, а НАТО способно нас принять и в качестве кого? И на этот вопрос есть однозначный отрицательный ответ. Потому что большинство стран-членов НАТО не хотят иметь такой гемор как Украина у себя на борту, потому что само НАТО переживает сложные времена», - говорит эксперт.

Он напомнил, что НАТО создавалось как элемент противодействия Советскому Союзу.

«Советского Союза уже давно нет, времена изменились. И, естественно, это все требует очень серьезной корректировки. Поэтому вопрос, зачем нам НАТО, на самом деле действительно очень правильный и очень важный для Украины. Потому что ответ на этот вопрос формулирует понимание того, какой стратегии должна придерживаться Украина во внешней политике», - сказал Романенко.

По его мнению, саммит НАТО в этом году не принесет никаких изменений для Украины.

«Украину никто туда приглашать не собирается, ПДЧ никто давать не собирается. Причины, по которым это не сделают, понятны. Для Украины 250 раз они были проговорены. Поэтому что ожидает Украина – это проблема самой Украины. То есть это просто раздутые иллюзии, не отвечающие существующей обстановке в мире», - резюмировал журналист.

Ранее Politeka сообщала, что Кочевенко посоветовал Украине искать союзников в НАТО.

Также Politeka сообщала, что Кочевенко рассказал, зачем Украине ПДЧ в НАТО.