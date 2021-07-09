Современные предприниматели страны имеют уникальную возможность в открытом для нетворкинга пространстве отыскать эффективные решения для достижения целей, получить новые инсайты для реализации бизнес-проектов, найти энергию, поддержку, партнеров и вдохновения для воплощения мечтаний
Приглашаем к регистрации представителей бизнеса! 15 июля 2021 года, с 14: 00 до 17: 30 ч, в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Украины по адресу: г. Киев, ул. Большая Житомирская, 33 состоится "Форум прогрессивных предпринимателей - 2021».
Организаторами события являются Торгово-промышленная палата Украины, Ассоциация Украинских Банков, Региональное отделение Фонда государственного имущества по городу Киеву, Территориальное отделение Ассоциации плательщиков налогов Украины в городе Киеве, Государственное предприятие "Прозорро.Продажи" и др.
В течение программы Форума будут раскрыты следующие кейсы:
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Софию Ротару без макияжа и ретуши не узнали преданные поклонники: "Годы все-таки берут свое"
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приватизация и аренды государственного имущества для бизнеса;
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банковское кредитование и программы для предпринимателей;
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тренды в сфере налогообложения бизнеса;
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правила прозрачных аукционов.
Форум прогрессивных предпринимателей-это коммуникативная платформа, которая должна стать трамплином для развития и содействия развитию предпринимательства Украины.
Данное мероприятие будет полезным для:
- крупных налогоплательщиков;
- владельцев малого и среднего бизнеса;
- производственных и сервисных компаний;
- ключевых менеджеров;
- будущих предпринимателей.
Регистрация открыта до 15:00 14 июля 2021 года по ссылке.
Для зарегистрированных участников участие в форуме является бесплатным.
Аккредитация представителей СМИ по ссылке.