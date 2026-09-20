Подорожчання продуктів у Запоріжжі продовжує прискорюватися — свіжий моніторинг цін, який щодня публікує Мінфін, показує, що базові продукти на полицях місцевих супермаркетів знову здорожчали порівняно із серпневими показниками.

Яйця — лідер подорожчання

Найбільше за місяць зросли ціни на курячі яйця. Десяток яєць «Квочка» категорії С1 у середньому коштує 70,95 грн, тоді як у серпні середня ціна становила 57,12 грн — тобто додалося майже 14 гривень, або близько 24%. Розкид цінників помітний: від 62,90 грн в Auchan до 78,99 грн у Novus. Десяток яєць «Ясенсвіт» (С1) у середньому обходиться у 79,99 грн проти серпневих 59,49 грн.

Гречка та олія

Кілограм гречки в середньому продають за 78,35 грн проти серпневих 74,63 грн — плюс близько 5%. Ціновий коридор широкий: найдешевше крупа коштує у Metro (69,50 грн) та Novus (69,99 грн), а в Megamarket цінник сягає 99 грн за кілограм. Рафінована соняшникова олія дорожчає стримано: пляшка «Олейна» об'ємом 850 мл у середньому коштує 107,30 грн проти 100,68 грн у серпні, а «Щедрий Дар» — 101,50 грн проти 100,07 грн.

Свинина: ошийок додав 10%

М'ясо дорожчає нерівномірно. Найбільше додав свинячий ошийок — у середньому 346,45 грн за кілограм проти серпневих 314,38 грн, тобто плюс 10%. Грудинка подорожчала до 218,03 грн (було 205,75 грн), шашлик — до 276,13 грн (268,52 грн), підчеревина — до 240,30 грн (218,14 грн). Натомість лопатка навіть трохи подешевшала: 219,64 грн проти 222,67 грн у серпні.

Що радять покупцям

Моніторинг Мінфіну збирає ціни з полиць великих мереж — Novus, Auchan, Metro та Megamarket, які працюють і в Запоріжжі, тож цифри відображають реальні цінники місцевих супермаркетів. Різниця між найдешевшою та найдорожчою позицією одного й того самого товару сягає 20–30%, тому перед покупкою варто порівнювати акційні пропозиції різних мереж. Оновлення моніторингу відбувається практично щодня, останнє — 19 вересня 2026 року.

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