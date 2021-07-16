Реформирование экологической инспекции обязательно нужно, а закон о промышленных выбросах № 4167 идет в тренде соглашений об Ассоциации Украина-ЕС. Но эти проекты нуждаются в серьезной доработке, поскольку в нынешней редакции только навредят стране.

Об этом заявил гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов.

«К сожалению, по нашей национальной украинской традиции в законопроекты постоянно добавляют всевозможные коррупционные положения. Которые вместо того, чтобы улучшить ситуацию, - вредят. Например, к законопроекту №4167 бизнес-ассоциации, бизнес-эксперты, промышленные предприятия много раз пытались давать свои замечания и правки. Но большая часть этих правок не была услышана. Поэтому дело это нужное. Но в той редакции, в которой он есть сейчас - это мягко говоря рискованно, а честно говоря – губительно», - пояснил он в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, если власть наконец услышит бизнес и правки будут внесены в том объеме, который сейчас просят эксперты – то мы сможем простимулировать инвестиции, создать понятное правовое поле и возможности для того, чтобы предприятия могли развиваться.

«Ну а если будет продолжаться такая же работа над законопроектом, которая была до этого, когда идет разговор в режиме: «Спасибо, мы вас услышали, но будем делать по-своему...» - то лучше его не принимать в первом чтении, а хорошо доработать, и после этого нормальный законопроект выносить в зал», - резюмировал Антипов.

Напомним, проект закона № 4167 «О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности» уже в третий раз не поддержали в первом чтении депутаты. Теперь проект полностью отклонен, и депутатам придется разрабатывать новый проект.

Ранее Европейская бизнес-ассоциация представила свои расчеты, согласно которым на внедрение европейских технологических норм, предусмотренных проектом №4167, Украине нужны минимум 10 миллиардов долларов. Но поскольку в законе не было указано, из каких источников будет профинансирована экомодернизация, то его нормы могли так и остаться невыполненными.

Были у ЕВА также замечания к срокам экомодернизации: согласно украинскому проекту, промышленность должна была обновиться до европейских стандартов за 4 года, в то время как в самой Европе на это ушли десятилетия.