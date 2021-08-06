Если не запретить экспорт металлолома, начнут останавливаться металлургические заводы и резко снизится приток валюты в страну, что негативно скажется на курсе гривны.

Об этом заявил народный депутат Сергей Магера в комментарии Минпрому.

Депутат отметил, что уже в настоящее время металлургические предприятия испытывают дефицит металлолома, который является для них необходимым сырьем, из-за того, что вырос его экспорт. В результате, метзаводы вынуждены сокращать объемы производства и если ситуация не изменится, возможна их остановка.

"Металлургические заводы допускают, что из-за нехватки сырья уже в августе-сентябре возможна остановка отдельных производственных линий. Если дефицит достигнет критического уровня, начнут закрываться целые предприятия. Очевидно, что при средней мировой цене на лом в 500 долл/т, продленная в мае экспортная пошлина в размере 58 евро/т не работает. Лом продолжают вывозить, потому что это сверхвыгодно", - рассказал Магера.

По оценкам металлургов, если правительство не введет запрет на экспорт лома, меткомбинаты до конца года потеряют примерно 1,4 млрд долл валютной выручки. Что в свою очередь негативно скажется на стабильности национальной валюты.

"Это может привести к ослаблению гривны. Кроме того, из-за остановки заводов сократятся налоговые поступления в бюджеты всех уровней и вырастет безработица. Таким образом, речь идет не только о спасении национальной металлургии, но и о предотвращении кризисных явлений в экономике", - объяснил Магера.

Ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к его резкому экспорту и отечественные предприятия ощущают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.

Напомним, согласно данным Гостаможни, внешние поставки украинского металлолома начали расти с середины весны: в апреле они составил 38 тыс. т, в мае – 60 тыс. т, в июне этот показатель побил рекорд - 85 тыс. т.