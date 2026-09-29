Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 30 вересня по 6 жовтня показує спокійний, без опадів тиждень: максимум удень підніметься до +19°, а мінімум становитиме +15°.

попередній тижневий прогноз погоди в Одеській області вказував на різку зміну температури, однак цього разу синоптики фіксують більш спокійну картину: протягом тижня з 30 вересня по 6 жовтня температура вдень коливатиметься в межах +15°...+19°, а опадів не прогнозується.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня в Одеській області температура вдень триматиметься в діапазоні від +15° до +19°, а вночі — від +10° до +14°.

У середу, 30 вересня, повітря прогріється до +19° вдень, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +14°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У четвер, 1 жовтня, температура вдень утримається на позначці +19°, тоді як вночі очікується +13°. Хмарність малохмарна, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 2 жовтня, вдень повітря прогріється до +18°, а вночі — до +13°. Хмарність мінлива, без опадів.

У суботу, 3 жовтня, температура вдень залишиться на рівні +18°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +10° — це буде найпрохолодніша ніч тижня. Небо малохмарне, опадів не очікується.

У неділю, 4 жовтня, вдень стане прохолодніше — повітря прогріється лише до +15°, це найнижчий денний показник тижня. Вночі очікується +12°. Небо малохмарне, без опадів.

У понеділок, 5 жовтня, температура вдень трохи підвищиться до +16°, а вночі становитиме +13°. Хмарність малохмарна, опадів не прогнозується.

У вівторок, 6 жовтня, повітря прогріється до +18° вдень, а вночі очікується +13°. Небо буде хмарним з проясненнями, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа, 30 вересня, коли вдень очікується +19°. Найпрохолоднішим — неділя, 4 жовтня, з денним максимумом +15°. Загальний перепад температур за тиждень становитиме 4°, а опадів протягом усього періоду синоптики не прогнозують.

Оскільки вночі повітря охолоджується до +10°...+14°, одеситам варто вдягатися тепліше у вечірні та ранкові години, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. Попри відсутність опадів, легка вітровка чи кофта стане в пригоду під час прогулянок у прохолодні дні.

Раніше Politeka повідомляла, що синоптики попередили про дощі: прогноз погоди на тиждень в одеській області з 28 вересня по 4 жовтня.

Також Politeka повідомляла, що одеську область накриє осіння прохолода: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 27 вересня по 3 жовтня.

Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про новий циклон: прогноз погоди на тиждень в одеській області з 26 вересня по 2 жовтня.