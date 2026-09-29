Доплати для пенсіонерів в Сумській області нараховують автоматично тим, хто досяг 70 років. Розмір залежить від віку — до 570 гривень щомісяця.

Доплати для пенсіонерів в Сумській області нараховують автоматично після досягнення 70 років — окремо звертатися до органів Пенсійного фонду України не потрібно. Відповідний порядок діє по всій країні, зокрема і для мешканців Сумщини.

Які суми надбавки передбачені

Розмір щомісячної доплати до пенсії залежить від того, скільки років виповнилося пенсіонеру. З 1 січня 2026 року суми такі: від 70 до 74 років — 300 гривень, від 75 до 79 років — 456 гривень, а від 80 років — 570 гривень.

Надбавку отримують лише ті пенсіонери, у яких розмір пенсійної виплати не більший за 10 340,35 гривні. Якщо пенсія вища за цю межу, доплата за вік не нараховується.

Як відбувається нарахування

Ключова особливість у тому, що пенсіонеру не треба подавати жодних документів. Надбавка «підтягується» автоматично з настанням відповідного віку — як пояснює ПФУ, з дня народження людини.

Проте є нюанс із датою. Якщо пенсіонер народився, наприклад, 20 числа, то доплату за цей місяць йому нарахують не за повний період, а пропорційно до свого дня народження. Тобто за 10 днів, що лишилися до кінця місяця, належна сума розраховується відповідно.

Окремо у фонді пояснили перехід із однієї вікової категорії в іншу. Якщо людині виповнилося 75 років і раніше вона отримувала 300 гривень надбавки, то після дня народження їй додають надбавку вже у розмірі, встановленому для цього віку. Так, замість 300 гривень від 75 років пенсіонер отримає 156 гривень додатково — підсумкова надбавка сягне 456 гривень.

Хто має право на доплату

Право на вікову надбавку мають усі пенсіонери, які досягли 70, 75 або 80 років, незалежно від виду призначеної пенсії. Головна умова — розмір виплати не повинен перевищувати встановлену межу 10 340,35 гривні.

Для жителів Сумської області жодних окремих заяв чи звернень до сервісних центрів ПФУ не передбачено: все відбувається за даними, що вже є в електронній справі пенсіонера. Як повідомляє Головне управління Пенсійного фонду, автоматичний перерахунок роблять, щойно людина досягла потрібного віку.

Що робити, якщо доплату не нарахували

Якщо після дня народження надбавка до пенсії не надійшла, варто звернутися до Пенсійного фонду. Зробити це можна через вебпортал електронних послуг ПФУ, особисто у сервісному центрі або зателефонувавши на контакт-центр за номером 0800503753.

Під час звернення достатньо вказати свої дані та дату народження — фахівці перевірять, чи правильно проведене нарахування, і за потреби скоригують виплату з належної дати.