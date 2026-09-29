Графіки відключення світла у Миколаєві 30 вересня та 1 жовтня оприлюднило АТ «Миколаївобленерго» — знеструмлення торкнуться десятків вулиць у різних районах міста.

Графіки відключення світла у Миколаєві 30 вересня та 1 жовтня затвердили енергетики. У ці дні частина міста надовго лишиться без електроенергії через планові роботи на мережах. Про це повідомляє АТ «Миколаївобленерго».

Уже 30 вересня знеструмлення заплановані одразу в кількох районах Миколаєва. У переліку, зокрема, провулки 1, 2, 3 та 4 Парнікові, вулиці Абрикосова, Біла, Генерала Олекси Алмазова, Громадянська, Індустріальна, Київська, Курортна та Лазурна. Також без світла можуть залишитися Залізничне селище, Парк Ліски і Старий інвалідний хутір.

Серед адрес — вул. Привокзальна, Проектна, Світла, пров. Світлий, пров. 1 та 2 Молодіжний, вул. Молодіжна, Повстанська, пров. Свободи, пров. Супутників і вул. Ю. Тютюнника.

Крім того, відключення торкнуться проспекту Центрального, вулиць 1 Лінія, 8 і 9 Поперечна, Аркасівська, Гліба Бабіча, Євгена Єщенка, площі Привокзальної, а також вул. Адміральської й Артилерійської.

1 жовтня фахівці проводитимуть реконструкцію мереж, тому з 09:00 до 17:00 без електрики лишаться мешканці ще кількох адрес. Це вулиці Нагірна, Волонтерська, Троїцька, Легпромівська, Казарського та Балагана, а також Херсонське шосе.

Повний перелік вулиць і точний час знеструмлень на 30 вересня розміщено на офіційному сайті компанії. Користувачів просять заздалегідь зарядити телефони та павербанки й від'єднати чутливу до перепадів напруги техніку.

Куди звертатися за уточненнями

Дізнатися про період відключення за конкретною адресою можна за телефоном кол-центру АТ «Миколаївобленерго» або в розділі «Відключення» на сайті товариства.

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