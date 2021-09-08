В ближайшее время своих постов могут лишиться три министра, среди которых министр экологии Роман Абрамовский

Об этом пишут СМИ, ссылаясь на свои источники, передает Телеграм-канал Легитимный. По их данным, минимум три министра могут быть уволены из-за плохих результатов работы - министр обороны Андрей Таран, министр соцполитики Марина Лазебная, министр экологии Роман Абрамовский.

Ранее третьим на вылет СМИ называли вице-премьера по стратегическим отраслям Олега Уруского, но ситуация изменилась после визита президента Владимира Зеленского в США.

«Все дело в предыдущем месте работы Уруского, до назначения в Кабмин он возглавлял украинское представительство Progresstechgroup – одного из крупнейших подрядчиков американского Boeing. Также этот международный холдинг со штаб-квартирой в Хьюстоне (штата Техас, США) вовлечен в проекты NASA. В таком свете увольнение Уруского сразу после встречи Владимира Зеленского с Джозефом Байденом может быть протрактовано как демарш», - сообщают СМИ.

Вместо Уруского, скорее всего, уволят министра экологии Романа Абрамовского, который за год работы так и не показал результатов.

«Экологическая повестка в стране отсутствует, леса как рубились, так и рубятся. За год все, что «наработал» министр - пара законов, которые зарубила Рада, и еще пара, которую эксперты раскритиковали за коррупционные риски», - констатирует источник.

Напомним, ранее председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что на следующей сессионной неделе Верховная Рада планирует заменить 3-4 членов правительства, но конкретных фамилий не назвал.

Как известно, ранее министра экологии Абрамовского нардепы обвинили в том, что бездеятельность его ведомства стала причиной аварии на предприятии «Ривнеазот».

Так, по мнению депутатов, вместо комплексного решения экологических проблем Абрамовский более года был занят тем, что усиливал позиции своего бизнеса в государственных тендерах.