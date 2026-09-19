Подорожчання продуктів у Одеській області помітне насамперед у цінах на цукор і пшоно — саме вони за останній місяць додали найбільше. Свіжий моніторинг цін у великих мережах опублікував Мінфін.

Подорожчання продуктів в Одесі тепер стосується не лише м'яса та риби, а й базового продуктового кошика. Згідно з моніторингом цін Мінфіну станом на 18 вересня 2026 року, найсильніше за місяць додав цукор.

Середня ціна кілограма кристалічного цукру тепер становить 33,80 гривні — проти 30,22 гривні у серпні, тобто одразу на 11,8% більше. Розкид між мережами помітний: у Novus і Auchan цукор тримається на рівні 31,89–31,90 гривні, а в Megamarket його продають уже по 38,50 гривні.

Друге місце за темпами подорожчання — пшоно. Кілограм крупи в середньому коштує 58,20 гривні, хоча ще в серпні було 53,10 гривні, тобто зростання на 9,6%. Найдешевше пшоно зараз в Auchan (50,90 гривні), тоді як у Megamarket цінник сягає 65,50 гривні.

Помітно додала в ціні й соняшникова олія. Пляшка рафінованої «Олейни» об'ємом 850 мл тепер коштує в середньому 107,30 гривні проти 100,68 гривні в серпні (+6,6%). У Novus її продають по 99,99 гривні, а в Megamarket — уже 112,50 гривні.

Що подорожчало найменше, а що впало в ціні

Молоко та борошно додали помірно. Пляшка «Яготинського» 2,6% об'ємом 900 мл коштує в середньому 61,03 гривні (у серпні — 59,51 гривні), а кілограм пшеничного борошна «Хуторок» — 36,72 гривні проти 35,88 гривні місяць тому.

Натомість твердий сир за місяць навіть трохи подешевшав: кілограм «Звени Гори» голандської 45% тепер у середньому коштує 532,45 гривні, хоча в серпні ціна становила 553,02 гривні. У Megamarket цей сир можна знайти по 471 гривні, тоді як у Metro цінник сягає 581,36 гривні.

Як заощадити на продуктах

Подорожчання продуктів у Одеській області змушує порівнювати цінники: розрив між мережами на той самий товар сягає 15–20%. Найвигідніше зараз шукати акції на цукор, пшоно та олію, а також звертати увагу на великі упаковки борошна та крупи.

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