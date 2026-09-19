У Волинській області стартував експериментальний проєкт, за яким держава оплачує корекцію рубців після травм та опіків. Безоплатно отримати послугу можуть військовослужбовці та ветерани війни.

Медична допомога ветеранам у Волинській області розширюється: в регіоні стартував експериментальний проєкт, за яким захисники можуть безкоштовно скоригувати рубці після травм та опіків.

Йдеться про медичні послуги з корекції рубцевих змін шкіри. У межах програми їх повністю оплачує держава, тож для пацієнта лікування безоплатне.

Хто має право на безоплатну корекцію рубців

Отримати послугу можуть військовослужбовці, ветерани війни, а також інші особи, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України. Тобто програма розрахована саме на тих, хто отримав рубці внаслідок травм або опіків під час служби.

Як працює програма

Послуги надають медичні заклади, які уклали відповідні договори з Національною службою здоров'я України. На Волині до реалізації проєкту долучився «Центр дерматології та косметології Dr. Myroniuk» приватного підприємця Наталії Миронюк у Луцьку. Заклад розташований за адресою: вул. Захисників України, 40 (ЖК Family).

Куди звертатися та як записатися

Для уточнення умов участі в програмі та запису на прийом можна звернутися безпосередньо до центру. Детальні правила та алгоритм отримання послуги оприлюднені на офіційних ресурсах відповідальних державних органів.

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