Оборвалась жизнь Людмилы Янукович - СМИ

В сети появилась информация о том, что жена беглого президента Виктора Януковича умерла.

Первым об этом сообщил блогер и политтехнолог Владимир Петров на своей странице в Телеграм.

Кроме того, украинский блогер и публицист Екатерина Золотарева также сообщила о якобы смерти Людмилы Янукович.

"Говорят, не стало Людмилы Янукович. Не знаю точно, правда ли это, но если да, то лично мне ее жаль. Простая украинская женщина, дончанка, мать и жена. "Батя, я стараюсь" — вот в этом вся она. Бесхитростная и беззлобная. Похоронившая совсем еще молодого и сильно любимого сына. Несчастная и измученная. Отвергнутая и преданная своим неверным мужем и ставшая на ровном месте врагом для своей же страны по его глупости и нелепости. Пусть обретет там столь долгожданный покой", - написала Золотарева.

ДОПОЛНЕНО: Выяснилось, что информация о смерти Людмилы Янукович оказалась фейком.

Об этом этом сообщил пресс-секретарь Виктора Януковича Юрий Кирасир, передает "APnews".

Ранее сообщалось, что экс-нардеп и исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах Ефим Звягильский скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом в субботу, 6 ноября, на своей странице в Facebook написал экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Четверг, 4 ноября сообщалось, что Звягильского госпитализировали в одну из столичных больниц.

Политику было 88 лет.

Напомним, умер бывший мэр Киева Омельченко: первые подробности

Как сообщала Politeka, внезапно оборвалась жизнь известного политика, названа причина: "Покойся с миром, президент"

Также Politeka писала, что появились новые данные о состоянии Кравчука и его слова перед операцией: "Сможем ли мы его увидеть..."