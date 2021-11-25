Умер депутат Киевского городского совета, экс-мер столицы Александр Омельченко.
Об этом сообщили в телеграм-канале КМДА.
Александр Омельченко скончался на 84-м году жизни.
Накануне сообщалось, что Омельченко болел коронавирусом и находился в тяжелом состоянии.
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Напомним, что Александр Омельченко возглавлял КГГА с 8 августа 1996 по 20 апреля 2006, также находился на должности председателя Киевского городского совета с 30 апреля 1998 по 30 мая 1999 года.
Киевский городской голова с 30 мая 1999 по 14 апреля 2006 года. Бывший народный депутат Украины.
Ранее сообщалось, что экс-нардеп и исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах Ефим Звягильский скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.
Об этом в субботу, 6 ноября, на своей странице в Facebook написал экс-нардеп Игорь Мосийчук.
Четверг, 4 ноября сообщалось, что Звягильского госпитализировали в одну из столичных больниц.
Политику было 88 лет.
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