Умер депутат Киевского городского совета, экс-мер столицы Александр Омельченко.

Об этом сообщили в телеграм-канале КМДА.

Александр Омельченко скончался на 84-м году жизни.

Накануне сообщалось, что Омельченко болел коронавирусом и находился в тяжелом состоянии.

Напомним, что Александр Омельченко возглавлял КГГА с 8 августа 1996 по 20 апреля 2006, также находился на должности председателя Киевского городского совета с 30 апреля 1998 по 30 мая 1999 года.

Киевский городской голова с 30 мая 1999 по 14 апреля 2006 года. Бывший народный депутат Украины.

Ранее сообщалось, что экс-нардеп и исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах Ефим Звягильский скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом в субботу, 6 ноября, на своей странице в Facebook написал экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Четверг, 4 ноября сообщалось, что Звягильского госпитализировали в одну из столичных больниц.

Политику было 88 лет.

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