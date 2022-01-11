Скончался председатель Европейского парламента Давид Сассоли - ему было 65 лет, последние дни спикер провел в больнице.

Трагедия произошла в Италии в ночь на 11 января. Об этом сообщил пресс-секретарь Сассоли Роберото Куильо в Twitter.

"Давид Сассоли умер в 01:15 (02:15 по Киеву, - ред.) 11 января в Авиано, Италия, где он был госпитализирован. Дата и время похорон будут сообщены в ближайшие несколько часов", - написал Куильо.



Condividiamo nuovamente un contributo dello scorso mese, con il quale proponevamo David Sassoli alla Presidenza della Repubblica italiana. Ti aspettiamo per vincere questa ennesima sfida nelle istituzioni. #ForzaDavid https://t.co/sl1DCBFzNF — Centro Studi d'Europa (@eucentrostudi) January 10, 2022

Известно, что Сассоли страдал от тяжелой болезни. Появилась информация, что он умер в онкологическом центре в городе Авиано, куда его госпитализировали 26 декабря "из-за серьезного осложнения, связанного с дисфункцией иммунной системы".

Это стало второй госпитализацией главы Европарламента за последнее время. До этого, в сентябре 2021 года, Сассоли попал в больницу из-за тяжелой пневмонии. Коронавирус тогда не подтвердился.

Ушедший из жизни политк был избран на пост спикера в 2019 году, получив 345 голосов из 667 голосов. Срок его мандата истекал в январе. В прошлом он работал в качестве тележурналиста, а с 2009 года был депутатом Европарламента.

В Сети оплакивают покойного:

"Сочувствую всем, кто его любил и уважал"

"Покойся с миром, Президент❤"

"RIP Он был великим спикером. Один из немногих, кто заставил нас чувствовать себя защищенными"

"Он был красивым человеком, мы встречались с ним много лет назад, говорили несколько минут, но его человечность была уникальной"

"Огромная утрата, примите соболезнования"

"Пусть земля будет ему пухом"

"Мои мысли с его семьей и друзьями в это печальное время. RIP Давид"

David Sassoli, the president of the European Parliament, has died at 65. No cause of death was immediately available, but he had been hospitalized in Italy because his immune system was not functioning normally. https://t.co/8i5xVU3FWU — The New York Times (@nytimes) January 11, 2022

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