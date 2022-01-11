Трагедия произошла в Италии в ночь на 11 января. Об этом сообщил пресс-секретарь Сассоли Роберото Куильо в Twitter.
"Давид Сассоли умер в 01:15 (02:15 по Киеву, - ред.) 11 января в Авиано, Италия, где он был госпитализирован. Дата и время похорон будут сообщены в ближайшие несколько часов", - написал Куильо.
Известно, что Сассоли страдал от тяжелой болезни. Появилась информация, что он умер в онкологическом центре в городе Авиано, куда его госпитализировали 26 декабря "из-за серьезного осложнения, связанного с дисфункцией иммунной системы".
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Это стало второй госпитализацией главы Европарламента за последнее время. До этого, в сентябре 2021 года, Сассоли попал в больницу из-за тяжелой пневмонии. Коронавирус тогда не подтвердился.
Ушедший из жизни политк был избран на пост спикера в 2019 году, получив 345 голосов из 667 голосов. Срок его мандата истекал в январе. В прошлом он работал в качестве тележурналиста, а с 2009 года был депутатом Европарламента.
В Сети оплакивают покойного:
"Сочувствую всем, кто его любил и уважал"
"Покойся с миром, Президент❤"
"RIP Он был великим спикером. Один из немногих, кто заставил нас чувствовать себя защищенными"
"Он был красивым человеком, мы встречались с ним много лет назад, говорили несколько минут, но его человечность была уникальной"
"Огромная утрата, примите соболезнования"
"Пусть земля будет ему пухом"
"Мои мысли с его семьей и друзьями в это печальное время. RIP Давид"
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