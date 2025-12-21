Політолог Руслан Бортник розповів, що, якщо путін помре, не встигнувши обрати наступника, то його місце займе Мішустін, який більше технократ, ніж радикал, і він зможе закінчити війну, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Якщо путін помер, ситуація зміниться, але не принципово. А якщо помер у результаті, наприклад, прильоту української ракети, то зміниться у гірший для нас бік. Тобто у суспільстві ще підніметься хвиля реваншу. Ми ж розуміємо, все залежить від того, як путін піде. Ну, є ж розрахунок на те, що прийде новий Пригожин і станеться палацовий переворот, або путін, просто навіть фізично пішовши, він уже доросла людина, не зможе провести в операцію «Наступник» і бій веж кремля послабить москву або приведе до влади поміркованіші фігури», – пояснює Руслан Бортник.

Як зазначає експерт, виконувач обов'язків президента росії за посадою – прем'єр-міністр Мішустін, який нічого радикального, до речі, ніколи не говорив, завжди відмовчувався. Фактично, констатує він, Мішустін – технократ, який досі зберігає свою політичну цноту, тому буде чудовим кандидатом для нормалізації відносин із Заходом після війни, але й під час війни його призначення нам вигідне.

«Скажуть, що все, треба зупинитися. Ось у нас новий президент росії, він займатиметься економічним добробутом. Усе, зупиняємось, вистачить. Я ж вам не обіцяв дійти до Лісабона. Ніколи не обіцяв. Це путін обіцяв, а його вже немає, у нього не вийшло», – наголошує Руслан Бортник.

Так, констатує експерт, це лише очікування, а будь-яке очікування – це самогубна ілюзія. Проте, наголошує він, стратегічний баланс між сторонами не змінився досить сильно, щоб хтось пішов на поступки, тому очікування виглядає як найкраща та безпечна стратегія: розтягування часу, збереження тренду.

