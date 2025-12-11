Фахівець із питань міжнародних відносин Сергій Толстов оцінив ризики, що Трамп втратить інтерес до встановлення миру в Україні, якщо на виборах до Конгресу переможуть демократи, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Антишоу» із Русланом Бортником.

«Про вибори. Мені здається, давайте не відволікатися від особистісного аналізу. Трамп – людина дуже своєрідна. Трамп може робити все, що завгодно. Трамп може ухвалити будь-яке рішення. Якщо в Україні, наприклад, був парламент і Конституційний суд, які могли ухвалити будь-яке рішення, в Англії свого часу таємна рада могла ухвалити будь-яке рішення і провести його через парламент, то в США Трамп – це людина, яка може ухвалити будь-яке рішення. І навряд чи Трамп покладатиметься на думку Конгресу, якщо він контролюватиме хоча б Сенат», – пояснює Сергій Толстов.

Тому, констатує експерт, нічого не зміниться, якщо восени 2026 року у Палаті представників буде демократична більшість, якщо, звісно, ​​Трамп не зможе нарізати округи для республіканців до цього часу. Американські експерти, зазначає він, вважають, що Трамп до наступних виборів перерозподілити округи зі збільшенням частки потенційних республіканських членів Палати представників не встигне.

«Ну, припустимо, буде у Палаті представників демократична більшість. Чи буде вона ініціативнаю? Ну, можливо, вона висуватиме якісь ініціативи. Але так само республіканці, маючи більшість у Палаті представників при Байдені, висували ініціативи щодо плану перемоги України, під чим підписалися голови трьох комітетів Палати представників. Ну, і що? І де цей план? Цей план лише у збірці мого інституту», – стверджує Сергій Толстов.

На думку гостя програми, важливо не те, чи Трамп втратить інтерес до врегулювання російсько-української війни після виборів до Конгресу восени 2026 року, а чи зуміє він таки домогтися припинення бойових дій зараз.

