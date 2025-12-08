Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, будь-якої консолідованої позиції США та росії щодо України немає, але їхні інтереси збігаються, тому що обидві країни мислять раціональними, прагматичними речами і зацікавлені завершити цей конфлікт, щоб виключити інші важливі речі.

«росії необхідно перевстановити контроль над Середньою Азією та Кавказом, де вона втрачає вплив, поступаючись Китаю та Туреччині. Відповідно, США необхідно встановити контроль і посилити свій вплив у Південно-Східній Азії, через яку йдуть головні глобальні торгові шляхи та потоки. І їм просто ця війна стала зайвою. росії вона більше потрібна, США – менше, але вона стала зайвою. І тому іноді у якихось позиціях вони сходяться», – пояснює Руслан Бортник.

Але загальної ж позиції щодо України, констатує він, у США і росії бути не може, тому що у них різні стратегії. Адже навіть прочитавши мирний план Трампа, наголошує експерт, після переговорів у москві Ушаков одразу заявив, що пункти вони не обговорювали, лише ідеї загалом.

«Якщо його прочитати, стає зрозуміло, що за мирним планом Трампа Україна увійде до західної зони впливу міцно, надовго. «Назавжди» я не скажу, тому що історія в нашій зоні змінюється постійно. Цей мирний план Трампа передбачає, що Україна без частини своєї території, пішовши на певні поступки москві, стане формальною і неформальною частиною Заходу через реалізацію угоди США про інвестиції, через зону вільної торгівлі і, можливо, в майбутньому через інтеграцію в ЄС буде в західній зоні впливу», – підсумовує Руслан Бортник.

