Політолог-міжнародник Максим Ялі пояснив, чому нічого, по суті, не відомо про переговори щодо мирного плану США, і оцінив, коли можливий прогрес на цьому треку, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Відсутність результату. Це ключова і причина. І зрозуміло, чому. Тому що ключові пункти, зокрема, гарантії безпеки. А також вивід українських військ є неприйнятним для української сторони. Зеленський офіційно на днях про це зазначив. Були певні напрацювання разом з європейськими партнерами, їх передали США. Зазвичай такі перемовини ведуться кулуарно. Вони давно ведуться насправді. Відповідно, коли немає результатів, немає і жодної інформації. Так само ми не чули декілька днів інформації про те, про що там домовились Кушнер і Віткофф під час останнього візиту до москви», – пояснює Максим Ялі.

За словами експерт, коли стали взагалі відомі перші подробиці мирного плану США, стало зрозуміло, що очікувати жодних проривів найближчими місяцями не варто. Тим паче, додає він, за тиждень Різдво, потім Новий Рік, Конгрес піде на канікули, відповідно, буде певна пауза.

«Тут я більш погоджуюсь з керівником ГУР Будановим, який зазначив, що вікно можливостей відкриється не раніше лютого. Тобто повернуться США з усіх цих свят, а принаймні для Трампа вкрай важливо, щоб всі можливі домовленості підсвічували у ЗМІ, щоб були політичні наслідки», – стверджує Максим Ялі.

Щодо прогнозів, зазначає експерт, то тут усе буде залежати насамперед від ситуації на полі бою, а другий важливий чинник – це фінансування України наступного року. Адже, підкреслює він, у бюджеті діра у 45 млрд доларів, грошей вистачить до березня, і це теж аргумент проти нас на переговорах, тому важливо, щоб Європа знайшла фінансування.

Як повідомляла Politeka, Доній розповів, як провести вибори під час війни: ротація на фронті, голосування поштою та більше дільниць.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман оцінив, чи США гарантують безпеку Україні, щоб провести вибори.