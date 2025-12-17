Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що росія завжди буде загрозою для України, тому у разі перемир’я треба не розслаблятись, в продовжувати посилюватись, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, загалом у публікаціях у західному медійному дискурсі із посиланням на представників США і Європи йдеться про те, що припинення бойових дій і перемир’я можна буде досягнути у найближчій перспективі. Тобто, підкреслює він, це подається так, що фактично вперше з 2022 року обриси миру стають все яснішими.

«З іншого боку, вже зараз даються дані про те, що стоп. А хто сказав, що треба розслаблятися? росія зникне? Ні. Зникне агресивна неоімперська природа росії, яка прагне розширення? російський державний концепт у цьому вигляді не життєздатний, він не відповідає на внутрішні потреби своїх же громадян. Це машина репресій, тиску і зовнішнього розширення. Експансія подається як сенс існування сьогоднішньої росії», – пояснює Олександр Мусієнко.

Отож, констатує він, підтримка України не має зменшуватись, Зеленський узагалі казав, що санкції з росії не можна знімати до деокупації територій, хоча навряд так буде, Захід може піти на компроміс. Однак, зазначає експерт, ми бачимо, що Захід готовий надати гарантії безпеки, фінансування і зброю, але левова частка залишиться на Україну, ЗСУ – це найдієвіша опора.

«Питання в тому, що і росія має розуміти, що не буде так, як раніше, коли ми говорили, що давайте санкції, давайте зброю. Ні, одразу включаться механізми, які передбачатимуть потенційно навіть відправку військ країн Заходу, Коаліції охочих, які будуть готові допомогти Україні і стануть пліч-опліч. І це буде тією відмінністю, якої не було у 2014 році, коли росія почала цю війну, а потім під час повномасштабного вторгнення у 2022 році. Ось це має бути сигналом для путіна. І розгортання військових місій на Заході України, про що пише New York Times, повинно розпочатись уже зараз, щоби у росії зрозуміли, що ситуація серйозна», – підсумовує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Томенко заявив, що, якщо Трамп заряджений на вибори в Україні, то треба працювати з ідеєю різдвяного перемир’я.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко оцінив, яку місію готує Коаліція охочих в Україні: «Вашингтон дав зелене світло».