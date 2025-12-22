Політолог Павло Жовніренко заявив, що Трамп і путін у переговорах ігнорують міжнародне право, згідно з яким про ніяку здачу українських територій йтись не може, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Вільний медіапростір».

Як зазначає гість програми, зараз США виставляють Україні умови, які так чи інакше проходять обкатку у росії, якщо їх узагалі не пишуть у кремлі. На його думку, путіна влаштує мирний план США, якщо там буде всього лише 1 пункт – ліквідація України, росії більше нічого не треба, а не пропонується це тільки тому, що нереально.

«З точки зору міжнародного права те, що ми зараз обговорюємо, – це взагалі абсурд. Такого не може бути, тому що є міжнародне право, міжнародні договори, статут ООН, Хартія про стратегічне партнерство зі США, акт ОБСЄ. Вони народжувались, щоб забезпечити мир у світі. Тобто це правила співжиття країн. Це не просто хотілки. Ці правила писались кров'ю після Першої і Другої світових війн», – підкреслює Павло Жовніренко.

За його словами, путін розуміє, що з точки зору міжнародного права те, що він робить, не законно, тому що є поняття агресії як злочину, а відтак це міжнародне право йому не потрібне. Трампу, констатує експерт, міжнародне право теж не потрібне, він бізнесмен і хоче торгувати, а укласти він намагається не мирний договір, а оборудку, deal. Адже, нагадує він, є федеральний закон №3364, який підписав саме Трамп і в якому йдеться, що не можна віддавати територію України, захоплену силою.

«Тому Трамп і путін відкидають дипломатів, тих, хто розуміються на міжнародному права. Тому поставили девелоперів, зятей, незрозуміло яку шайку. І тепер залишилась Україна. Але і Україна, виявляється, починає грати за правилами цих Кота Базиліо і Лисиці Аліси. Якби Україна не починала грати, то треба було відстоювати міжнародне право і зразу Трампу затикати рота. Він каже, що Зеленський не читав пункти мирної угоди. Хай спочатку почитає свій закон №3364, Будапештський меморандум, Хартію про стратегічне партнерство України і США. Там усе написано», – підсумовує Павло Жовніренко.

