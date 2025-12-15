Політолог Руслан Бортник заявив, що ці переговори можуть затягнутися аж на наступний рік, бо росію не влаштовує мирний план Трампа, у якому Україна – у західній зоні впливу, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Основні положення мирного плану Трампа досі не влаштовують як Україну, так і росію. кремль досі не готовий говорити щодо цих угод, обговорювати конкретні юридичні формулювання через те, що реалізація мирного плану Трампа залишить 80% України в західній зоні контролю. Тому, незважаючи на те, що звучать заяви про те, що це дух Анкоріджа, що це правильний рух, кремль спеціально не звужує свою позицію, спеціально не входить в обговорення юридичних трактувань», – стверджує Руслан Бортник.

За словами експерта, головна стратегія України – це деформування мирного плану Трампа таким чином, щоб США визнали його реалістичним та змістили фокус на переговори з росією. москві, констатує він, мирний план все одно не сподобається, це посилить протистояння та напругу між Білим домом і кремлем.

«І ми бачимо, що це питання затягується, продовжується. Незважаючи на всі зусилля США та різку критику з боку Трампа, цей переговорний процес може затягтися аж на наступний рік, бо ми зараз навіть не на екваторі, розумієте? Ми лише наближаємося до екватора переговорного процесу», – наголошує Руслан Бортник.

Як пояснює експерт, ми зараз лише в одній половинці переговорів – США-Європа, США-Україна, і ми бачимо, що в цьому розкладі Захід навіть у собі не може домовитися. Адже далі, наголошує він, на нас чекають переговори між Заходом, Україною та росією, а росія вноситиме якісь пропозиції, які знову вимагатимуть узгодження між США, Україною та Європою. Тобто, констатує експерт, ці ітерації, повторення переговорів можуть відбуватися знову і знову.

