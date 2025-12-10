Політолог Володимир Фесенко пояснив, що Трамп і путін суверенними державами вважають лише великих геополітичних гравців, і це вже створює нам проблеми у мирних переговорах, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Діалоги» з Русланом Бортником.

«Ми підходимо до проблеми, пов'язаної зі світоглядом Трампа, який дуже нагадує світогляд путіна. По суті, і Трамп, і путін поділяють трошки у різному розумінні, у різних формах концепцію обмеженого суверенітету країн, які є великими державами. В уяві і путіна, і Трампа є великі хлопці – це найбільші держави світу, найбільші економіки, які мають ядерну зброю і які впливають на глобальну політику. Ось вони мають повний, практично необмежений суверенітет, хіба що там, де їхній суверенітет обмежений іншими великими хлопцями», – пояснює Володимир Фесенко.

Тобто, констатує він, якщо США та росія у розумінні Трампа та путіна – вища ліга у геополітиці, то ЄС – у першій лізі, а Україна – у другій чи третій. Саме тому, наголошує експерт, путін пішов на Україну війною, а Трамп каже, що ми не маємо карт.

«Цей підхід до суверенітету суперечить стандартам нинішнього міжнародного права та ліберальним цінностям. І ось це для нас виклик, тому що Трамп у цьому сенсі мислить майже як путін. І, на жаль, такий підхід Трампа вже створює для нас певні проблеми у переговорному процесі, поки що не такі критичні, але, на жаль, ризики є», – наголошує Володимир Фесенко.

За словами експерта, нам доведеться пристосовуватися до цієї нової реальності, і ви змушені грати разом із Європою. Інтереси безпеки, пояснює він, з одного боку, нас притягуватимуть до Європи, тому що нам потрібні союзники, хай навіть не такі потужні, як США, але з економічним та військовим потенціалом, а Європі на перспективу потрібен союзник, який уже показав свою здатність захищатися і може бути корисним.

