У медіа-просторі Рівного набирає обертів конфлікт громадської організації та Іванни Пристайович (Антонюк). Плагіат, судові позови, звинувачення та недолугі виправдання - все це досить нестандартний підсумок нагородження конкурсу «Кращі жіночі ініціативи для демократичного розвитку громад». Лаври авторства які привласнила собі Іванна Пристайович (Антонюк), як виявилось, належать ГО “Інститут податкових реформ” Іванні Пелих, котра офіційно, за договором керувала проектом. То ж журналісти вирішили розібратися в деталях конфлікту і з’ясувати, хто ж у цій історії знаходиться на боці правди.

Для початку відновімо хронологію. У 2017 році проект Rivne StartUp Club був поданий на громадський бюджет та отримав найбільшу підтримку серед рівнян автором якого є Іванна Пелих. У 2018 році проект успішно реалізований. Rivne SartUp club є складовою національної інформаційної освітньої платформи, заходи якої реалізовуються з 2016 року а задум, концепція та свідоцтво на знак товарів та послуг належать громадській організації «Інститут податкових реформ». Іванна Пристайович не є ані авторкою проекту ані очільницею даної ініціативи. Наприкінці вересня цього року в стінах Верховної Ради України відбулась церемонія нагородження переможниць «Кращих жіночих ініціатив України». Організатори конкурсу віддали перевагу проекту Rivne StartUp Club за створення освітньої платформи для молодих підприємців-рівнян. Нагороду отримала журналістка, колишній керівник ГО “Це Рівне, друже” Іванна Пристайович (Антонюк).

«Псевдопереможниця» кинулася хвалитися досягненнями в соцмережах, незважаючи на те, що до авторства і керівництва проектом вона не мала жодного стосунку. З’ясувавши обставини та виявивши привласнення проекту, організаторам довелося вносити зміни в список переможниць. Нагорода за друге місце серед проектів в номінації «Підприємництво» була надана справжній авторці - Іванні Пелих, а псевдопереможницю виключили зі списків.

«Справа в тому, що нагородженню передувала щонайменше п’ятирічна праця цілого трудового колективу. Освітня платформа Rivne StartUp Club розвивалася багато років. Але під керівництвом іншої людини, нашої колеги Іванни Пелих. Пристайович же, що була також дотична до цієї роботи і була обізнаною в деталях роботи, просто привласнила собі проект і видала його за одноосібне досягнення, навіть не згадавши жодним словом реальних розробників», - пояснює ситуацію голова Інституту податкових реформ, Віце-президент Асоціації платників податків України Олена Хотенко.

Саме тому Інститут податкових реформ заявив протест організаторам конкурсу, й ім’я переможниці було змінено.

«StartUp Club має Свідоцтво на зареєстрований знак для товарів і послуг № 264225. Rivne StartUp Club є частиною всеукраїнського проекту, власником якого є ГО «Інститут податкових реформ». Цей документ і вплинув на зміну автора. Тож нагороду отримає реальній керівник проекту - Іванна Пелих», - пояснюють у юридичній службі.

Варто зауважити, що Пристайович ніколи не мала жодного власного проекту або бізнесу. Вона звикла «знімати вершки» з чужих…

Щоразу, попадаючись на зловживаннях та порушеннях, Пристайович намагалася довести своїм читачам, що ні в чому не винна. А в день звільнення з посади голови ГО, заявляла на сторінці в соцмережі, що цей крок - лише сходинка до нових можливостей, вочевидь, вже спланувавши наступні махінації. Представники ЗМІ звертались до Іванни Пристайович, щодо коментаря з цього питання, але вона відмовилась (https://my.rv.ua/hotnews/psevdoperemoga-abo-yak-rivnyanka-otrymala-ne-svoyu-nagorodu/) прокоментувати ситуацію. Викриття і втрата цінної нагороди викликала не менш показову реакцію Іванни Пристайович. На своїй сторінці в мережі Фейсбук, замість вибачень вона звинуватила призерів конкурсу у всіх смертних гріхах - від заздрощів до особистих мотивів - і продовжує запевняти читачів у власній чесності. При цьому любителька плагіату забуває про те, що завдала вагомих репутаційних збитків як самому проекту, так і його розробникам.

«По-перше, вважаю, що мною нічого не порушено, адже авторство проекту ніколи не приписувала собі. Я реалізувала ініціативу, за що й була відзначена. Що це заслужено, вважаю не лише я! По-друге, свідоцтво на зареєстрований знак для товарів і послуг №264225 був виданий ГО «Інститут податкових реформ» вже після того, коли мене визнали переможцем конкурсу. По-третє, після того як на сайті переможницею вказали Іванну Пелих, то тепер вона теж є злодійкою проекту?», - пише вона на своїй сторінці в соцмережі.

Власне, саме в цих запевненнях Іванна Пристайович робить найбільшу помилку, порушуючи норми законодавства, що стосується авторських прав. У Іванни Пелих був підписаний договір менторства з ІПР, тому вона мала право на реалізацію проекту.

Відповідно до норм закону «Про охорону прав на знаки товарів і послуг», права, що випливають зі свідоцтва для товарів, починають діяти не з дати видачі документу, а з дати подачі заявки про реєстрацію. Схоже, що саме в цьому і прорахувалася Пристайович, адже заявку про реєстрацію свідоцтва для Rivne StartUpClub Інститут податкових реформ подав ще в листопаді 2017 року.

Проте, як відомо, незнання законів не звільняє від відповідальності. За відвертий плагіат ГО «Інститут податкових реформ» має намір звернутися до суду з метою відшкодування заподіяних збитків та відновлення ділової репутації.

«Після зухвалого використання інтелектуальної власності без згоди автора, вона має відшкодувати завдані збитки, відновити ділову репутацію та права власника проекту», - заявляють в юридичній службі Інституту податкових реформ. - Ми підготували відповідну претензію до пані Пристайович, яка викликала у її дописах лише іронію. Але вартість цієї іронії може бути досить серйозною, в розмірі майже в півмільйона гривень. І в разі відмови відновити права власника проекту в повному обсязі, будемо вимушені позиватися до суду».

Крім того, реальні власники прав переможного проекту вимагають від Іванни Пристайович врозмістити в ЗМІ матеріали про спростування її перемоги.

Отримавши чужу нагороду, на думку юристів, Іванна Пристайович порушила щонайменше декілька десятків норм українського і міжнародного законодавства. Але ця обставина не зупиняє її, і замість припинення правопорушення, вона намагається переконати користувачів соцмереж у власній правоті.

Тим часом, рівненські інтернет-видання, що вже встигли опублікувати новини про перемогу пані Пристайович, не чекають прохань та заяв самої Пристайович і одне за одним публікують спростування інформації про перемогу на вимогу Інституту податкових реформ. Адже перемога Іванни Пелих вже була підтверджена документально і про це повідомили організатори конкурсу.

Найбридкіше в цій історії те, що дві Іванни - Пелих и Пристайович в часи розробки Rivne StartUp Club були подругами, це підтверджує у своїх дописах і сама плагіаторка. Виходить, що присвоїти успішний проект Пристайович вдалося просто скориставшись добрим до себе ставленням. Власне, цей вчинок дає зрозуміти глибину моральних принципів людини, що скористалася чужим надбанням заради створення власного іміджу талановитого менеджера.