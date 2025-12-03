Політолог Руслан Бортник пояснив, що між Україною та росією вже 11 років стоять одні й ті самі питання, і доки хтось не піде на стратегічний компроміс, будь-які переговори не дадуть результату, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Проблема в тому, пояснює експерт, що Віткофф летів до путіна зі слабкими картами, адже Україна не погодилася на стратегічні поступки щодо НАТО та територій, а у Маямі з американцями наша делегація домовилася просто домовлятися.

«Але якби Віткофф не поїхав би до путіна, це означало б визнати поразку чи невдачу американо-українських переговорів. Крім того, Віткофф їхав до путіна для того, щоб спробувати з ним узгодити неконфліктні блоки плану, які стосуються американо-російських відносин, або ті пункти, що позбавлені змісту, позбавлені відсотка жиру. Просто є там віртуальні пункти, наприклад, що Україна має залишитися суверенною державою та схожі речі», – пояснює Руслан Бортник.

Тим паче, наголошує він, напередодні важливих політичних рішень в американо-російських відносинах путін традиційно одягає військову форму, збирає засідання Генштабу чи Ради національної безпеки і розповідає про реальні та уявні успіхи на фронті, цього разу – про взяття Покровська та Вовчанська, про зону безпеки тощо.

«Стратегічних компромісів немає. По суті, Україна та росія не змінили свої позиції з березня 2014 року. Тільки тоді було питання визнання Криму та компромісів. Наразі територіальне питання значно розширилося за рахунок російської окупації та анексії інших українських територій. Але, по суті, ми 11 років стоїмо на межі тих самих стратегічних компромісів: НАТО, визнання територій, зміна внутрішньої гуманітарної політики в Україні, вибори. Ми стоїмо на тих же граблях. Іноді, правда, на них танцюємо», – підсумовує Руслан Бортник.

