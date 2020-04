В последние годы стало обычаем оправдывать некомпетентность проблемами с коммуникацией. Если это и так, то плохие коммуникации — не причина, а следствие. Мы попросили специалистов из агентства Sasquatch Digital проанализировать страницы министров и разобраться в вопросе who is who in digital.

Новые лица — новое мышление

Собранный из вожделенных электоратом «новых лиц», самый молодой и амбициозный кабмин обещал — помимо обязательства не воровать, разумеется, — новые подходы и новые результаты на красиво сверстанных слайдах с убедительной инфографикой. Большие обещания вызывали большие надежды.