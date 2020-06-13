Украина уже давно является объектом пристального внимания для «государств-бенефициаров», сражающихся за лобби собственных интересов на украинской территории.А у такого «внимания» всегда есть своя цена – в данном случае речь о 40 млн долл. прямиком из российских закромов!

Именно столько было выделено на реализацию кампании против Президента Зеленского одному из наиболее приближенных к нему лиц – Андрею Ермаку, который курирует в президентской команде вопросы внешней политики, хотя негласно его полномочия гораздо шире, передает From-ua.

Именно об этой сделке заговорили из кулуаров Газпрома. Причина, как утверждает Интернет-издание «Открытая Украина», проста – Зеленский не поддерживает желанный для заказчика курс. Никакого диалога с РФ относительно украинских территорий, наоборот – Зеленский лишь эскалирует конфликт. В результате в Кремле приняли решение: дискредитировать украинского Президента на должности, а для выполнения заказа выбрали нынешнего главу Офиса Президента. Это, кстати, подтверждает и судьба программы «Двенадцать шагов по укреплению безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе», требующая создания условий для конструктивного диалога Москвы и Киева, которая позже получила полное отрицание властью.

И так, что же входит в «пакет услуг» на 40 млн долл?

В первую очередь, речь идет о максимальном ослаблении позиции Зеленского, уменьшении его влияния на процессы и принятие решений, с чем Ермак успешно справляется. Очень гармонично в этой связи звучит сказанное на днях бывшим главой Офиса Президента Богданом, где между строк, вероятно, лежит именно имя Ермака: «Зеленский променял мечты о счастливой стране на дешевые прихоти непрофессионалов, которые им манипулируют». И вправду: главный президентский переговорщик приготовил для Президента приятную «тёплую ванну», в которой тот уже расслабился и фактически передал бразды правление страной в руки главы своего офиса – в руки человека, фигурирующего в трёх уголовных производствах, выставивший на торги национальные интересы и являющегося, по сути, потенциальным врагом украинского государства!

Далее последовала дискредитация через принятие ряда абсурдных и узурпирующих власть решений в духе «ненастного Наполеона», каким и должен предстать Зе. Так именно с руки Ермака, а не Зеленского, в Раде появляется закон о выводе Нацгвардии из подчинения МВД и передачи в самоличное управление Президенту (а при правильной постановки диалога с Зеленскому - Ермаку). Он диктует свои требования профильному комитету, выдавая их за команду президента о переподчинении НГУ, тем самым пытаясь убить двух зайцев, ведь ревностный интерес Ермака к Нацгвардии вызван также желанием тихонько «списать» еще одного конкурента, имеющего значительную долю влияния на государственные процессы и способного подпортить выполнение плана – министра МВД.

Внимания заслуживает также еще один нонсенс, инициированный якобы Президентом – сомнительная ротации в оборонной сфере, вызывавшая только насмешки: Зеленский назначил нового главу Военно-морскими силами ВСУ и сменил адмирала на контр-адмирала, который считается более лояльным к главе государства.

Ну и в конечном счете по плану «на 40 млн долл» – развал фракции – также успешно воплощается в явь. В «Слуге народа» царит полный разброд, и значительный вклад, как нам известно, сделан именно Ермаком, плетя внутрифракционные интриги и настраивая друг против друга разные группы влияния, представленные в «Слуге». А на некоторых «неугодных» Ермак натравливает лично Президента – и вот СМИ зашумели, пережевывая президентское заявление: Лерос – аферист, - сам Зеленский впутался в конфликт вокруг прославленных пленок Ермака, за которые взялось НАБУ!

Так что игра негласного главнокомандующего Андрея Ермака далека от решения государственных вопросов. Это скорее тихая узурпация власти, которой он приторговывает вот уже год, перекладывая ответственность на мифических аферистов. Но видео и аудио говорят совсем о другом. Он выстраивает свою политику в ущерб своему другу Зеленскому, который то ли не видит, то ли попросту не хочет видеть, как его оболванивают. Успешно выполняет свою задачу, суть которой - посеять управляемый хаос в стране, после чего Зеленский вернется на привычную ему сцену и он весьма успешно с ней справляется.