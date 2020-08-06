Телеграм-канал Churcher нещодавно отримав один дуже цікавий матеріал, у якому трішки з іншого боку розглядається діяльність держави у сфері релігійної

політики.

Канал ніколи не боявся публікувати різні точки зору, тому з радістю оприлюднив інший погляд на ситуацію.

Churcher свого часу писав, що не розуміє такої потужної політизації ПЦУ, яка все більше нагадує московську церкву. В певному сенсі, церква все ж таки має

бути відокремленою від держави, не забуваючи при цьому боронити національні інтереси українців. Людина ж з якою поспілкувалася адміністрація каналу, вважає що якщо українська держава не підтримує ПЦУ, москалі обов’язково цим скористаються. Позиція цікава, особливо враховуючи аргументи.

Співрозмовник інсайдерського телеграм-каналу, нагадуючи про дописи, в яких Churcher розповідав про Голову Держетнополітики Олену Богдан та Міністра культури Олександра Ткаченка, зазначає, що їхнє призначення фактично розв’язує руки МПшникам – усі висловлювання цих чиновників про бажання «знайти порозуміння та деполітизувати релігійну сферу» фактично являються широким жестом у керунку РПЦвУ, яка завдяки цьому зможе долучитися до формування багатьох аспектів державно-церковних відносин в Україні.

Churcher одразу зазначає, що бажання адміністрації каналу деполітизувати релігійну сферу лежать скоріше в площині відносин ПЦУ й УПЦ КП, і ніяким чином не торкаються МПшників – позиція Churcher стосовно цієї церкві вже давно зрозуміла та відома.

На думку людини, з якою порозмовляв Churcher, так зване примирення з УПЦ МП, якого так прагнуть пані Богдан із паном Ткаченком призведе до втрати духовної незалежності та можливої ліквідації нашої Помісної церкви. Прикладом їхніх прагнень можуть служити заяви Богдан і Ткаченка під час зустрічі з представниками ВРЦіРО. Тоді митрополит УПЦ МП Антоній Паканич натякнув, що

примиренню держави з МПшниками допоможе реєстрація дванадцяти статутів релігійних організацій УПЦ МП, які вже 5 років не реєструються Мінкультом. Новий очільник міністерства не відповів прямо, використавши абсолютно

неконкретну риторику. Ткаченко зазначив, що він «є прихильником діалогу, результатом якого мають бути певні поступки заради порозуміння». Непогана відповідь, правда? Фактично, пан Ткаченко завірив представників МП, що він готовий здати стратегічні інтереси держави у такій важливій ідеологічній сфері заради знайдення «порозуміння». Просто задумайтеся, Пан Міністр дає зрозуміти представникам ворожої релігійної структури, що Мінкультури перереєструє статути МП, які не відповідають українському законодавству.

Водночас, пані Олена Богдан запевнила, що Держслужба не буде нав'язувати якесь своє бачення, бо серед своїх завдань бачить допомагати діалогу і сприяти мирному вирішенню міжконфесійних конфліктів. Тобто, як зазначає співбесідник, вона фактично показала відірваність від реального розуміння стану справ та повну некомпетентність. Складається таке враження, що вона не розуміє, навіщо прийшла на цю посаду, адже її завдання саме відповідати за політику України в релігійній сфері та контролювати виконання Законів України. Державна політика в умовах війни з Росією не може передбачати налагодження відносин з церквою, центр якої розташований у столиці держави-агресора, людина з якою ми розмовляли, дуже незадоволена тим майбутнім, яке пропонує церковному середовищу пані Богдан.

Ну що тут можна сказати...Churcher – це об’єктивність. Адміністрація телеграм-каналу була рада оприлюднити якусь нову точку зору, яка зможе підсвітити ситуацію релігійного протистояння трохи по-іншому. Команда Churcher хоче вірити, що більшість звинувачень на адресу Ткаченка Богдан викликана скоріше образою, ніж реальними фактами. Бо якщо хоча б 50% з цього –

правда, і пані Олена Богдан з паном Олександром Ткаченком взагалі не розуміють релігійної ситуації та дійсно являються дилетантами, для усіх нас є погані

новини...