Политолог Игорь Чаленко объяснил, что результаты децентрализации очень помогли Украине во время полномасштабного вторжения войск рф, но война также показала, что эта реформа еще не закончена.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

По словам эксперта, реформа децентрализации – едва ли не самая успешная наша реформа за последние 10 лет, и с этим трудно не согласиться. То есть, объясняет он, власти менялись, но эта линия на усиление громад, вообще на создание громад была, и мы же помним эту реформу, этот процесс еще, объединение, ОТГ, затем перевод их в территориальные громады, и очень хорошо, что все это успели до полномасштабного вторжения

«Очень классно, что завершилась эта админтерреформа, и вся территория Украины покрылась громадами до полномасштабного вторжения. Потому что, помнишь, какая была ситуация, 40% было в громадах, а 60% территории Украины не было в громадах. Вот было бы плохо, если бы нас застали в таком двойном состоянии», - подчеркивает Алексей Буряченко.

По мнению гостя программы, наши громады во время войны действительно стали микроядрами по всей территории Украины, и мы понимаем, что это заслуга конкретных лидеров громад, которые показали свою силу. Да, рассуждает политолог, где-то лидеры громад не сработали объективно, это человеческий фактор, но есть громады, напротив, сильные, особенно это прифронтовые территории. Не считая того, отмечает он, сейчас пришло время переоценивать реформу децентрализации, война показала, что нужно поменять подходы, кластеры обязаны развиваться, балансировать и гармонизировано работать.

«Реформа началась 10 лет назад, но точно не подходит к своему завершению, а получит второе дыхание, новые вводные. И плюс, опять-таки, есть вопросы финансирования, есть вопросы необходимости восстановления, реальности своих ресурсов. Плюс, опять же, полностью меняется географическая территориальная структура украинской экономики, промышленности, создаются новые индустриальные парки, которые являются сегодня такими кластерами, магнитами, которые притягивают к себе как раз и бизнес-активность, и создание новой социальной инфраструктуры. Поэтому в этой ситуации очевидно, что реформа будет продолжаться», - заключает Игорь Чаленко.

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