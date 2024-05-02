Полковник ГСЧС в отставке Роман Пальчиков рассказал, как и где происходит минирование территории в условиях боевых действий, в чем трудность разминирования и возможно ли будет разминировать всю Украину.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Это та вещь, к которой, пожалуй, мы все стремимся, идем, все люди, задействованные в противоминной деятельности. Но, глядя в глаза, вряд ли это будет возможно. Как показывает опыт некоторых балканских стран и не только балканских, где проходили интенсивные боевые действия с применением различных взрывоопасных предметов, остаются такие территории, которые очень сложно (ред. – разминировать). Технически можно разминировать любую территорию, а сложно в финансовом плане», – объясняет Роман Пальчиков.

По его словам, минирование на территории вообще происходит везде. К тому же, добавляет гость программы, не следует забывать о разных кассетных боевых частях ракет и других устройствах, которые во время боевого применения или нештатного срабатывания загрязняют кассетными боеприпасами разные территории, которые даже и не планировалось минировать.

«Но то, что такая территория будет, это 100%. Конечно, согласно приоритету в первую очередь будут разминировать сельскохозяйственные территории. Потом будут разминировать территории, которые задействованы в жизни общин, скажем так, то есть реки, озера, какие-то территории, прилегающие к населенным пунктам. Дальше уже будут лесные массивы», – рассказывает Роман Пальчиков.

А вот последними на очереди, отмечает он, будут какие-то балки, или овраги, или те территории, где будет достаточно сложная техническая составляющая разминирования, ограничение доступа. В таком случае, объясняет экс-полковник ГСЧС, разминирование либо вообще не будет происходить, либо все же будет с использованием определенных технических ноу-хау.

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