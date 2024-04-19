Доктор исторических наук Павел Гай-Нижник рассказал, как возникла идея создания Украинской академии геополитики и геостратегии, и кто там будет работать.

Об этом он рассказал в блоге Олеся Дония.

«Прежде всего потребность возникла в том, что мы видим вокруг происходящее, в том числе и во внешнем украинском политикуме. Это то, что украинская внешняя политика не имеет стратегии, то есть видение не только адекватно того, что происходит в мире, а также и определенных моделей развития событий, потому что мир меняется, прямо на наших глазах меняется мировая система безопасности», - объясняет Павел Гай-Нижник.

Попутно он вспоминает слова главы МИД Кулебы о том, что специалистов не хватает, их нужно набирать из Facebook. Поэтому, констатирует эксперт, возникает вопрос, есть ли адекватные люди, которые могут трезво, без травли власти или наоборот без ношения на руках власти оценить, что происходит в мире, какие угрозы и вызовы нам несет сегодня будущее.

Как рассказывает гость программы, прежде всего нужно было привлечь людей, имеющих опыт международной политики. По его словам, это действующие и бывшие консулы, министры, а также политологи, эксперты-международники, историки, исследующие международные отношения в контексте настоящего и будущего.

«И всех их мы объединили под одной эгидой, чтобы доносить, чтобы раскрывать правду, моделировать и влиять», - заключает Павел Гай-Нижник.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что на российские фейки власти должны реагировать оперативно, а не так, как вышло с якобы мирным планом Эрдогана.

Также Politeka писала о том, что Золотарев прокомментировал объяснение западных политиков, почему атаку Ирана на Израиль отразили все вместе.





