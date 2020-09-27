Прозападные информационные проекты, которые во времена Януковича диктовали повестку дня для Украины уверенно теряют свое влияние. Этот процесс, как и рост идейных противников необходимо объяснять спонсорам. Тем более, что непреодолимо приближается 1 октября – начало нового финансового года в Соединенных Штатах: время рассказать о своих успехай и происках врагов.

В этом смысле большой интерес представляют публикации на сайте «Ukraine World» — пропагандистском проекте, финансируемом соросовскими структурами, партнерами которого выступают как украинские органы власти (МИД), так и общественные организации наподобие «StopFake» и «Детектор Медиа». Речь идет о статьях, опубликованных в рамках реализации проекта «Распространение украинского опыта противостояния гибридным угрозам», который выполняет ГО «Интерньюз-Украина» при поддержке Центра информации и документации НАТО в Украине.

Так, 22.09 на сайте был опубликован материал под заголовком «Котики Путина: как Медведчук использует армии троллей для пророссийской пропаганды», а 23.09 — «Тролли против Запада: как антизападная пропаганда в Украине использует армии троллей для своих целей». В первом материале указывается на то, что через подконтрольные медиаресурсы В.Медведчук «помогает России продвигать свою "мягкую силу" в Украине». Причем «телевидение — не единственный инструмент, который использует Медведчук для расширения своей аудитории. Он также очень активен в социальных сетях». В частности, якобы, Медведчук использовал более 300 тыс. троллей в Твиттере для продвижения своих идей. Авторы материала, в частности, утверждают: несмотря на то, что Твиттер в 2018 году провел чистку российских ботов (говоря без обиняков – ввел цензуру – ред.), среди подписчиков Медведчука и сегодня есть сети троллей, которые таким образом помогают Медведчуку «разносить в Твиттере» пророссийский контент.

По результатам своего расследования авторы приходят к выводу: «Виктор Медведчук стал мощным игроком в украинской политике. Его партия, вероятно, имеет огромные финансовые ресурсы, которые она вливает в крупномасштабную кампанию по дискредитации проевропейского и прозападного курса Украины. Его цель заключается в возвращении Украины в российскую сферу влияния». Во втором материале утверждается, что сетями троллей «с российскими связями» пользуются различные «антизападные игроки в Украине», которые «активно продвигают нарратив, согласно которому Украина находится под “внешним управлением” Запада и должна вырваться из-под контроля “МВФ”, “Сороса”, “Америки”... Они также настойчиво пытаются дискредитировать проевропейские реформы в Украине».

Речь идет о таких «игроках» как А.Шарий, А.Портнов, Е.Лукаш, А.Дубинский (он тоже отнесен к пророссийским политикам, поскольку «использует агрессивную риторику в адрес сторонников прозападной ориентации Украины, называя их “соросятами”»). Авторы приходят к следующему выводу: «В 2014 году, когда в результате Революции Достоинства был свергнут Янукович, и Украина избрала путь реформ к более демократическому и прозрачному обществу, проевропейский выбор страны выглядел неотвратимым. Однако, шесть лет спустя информационное пространство страны наводнили антизападные нарративы, что их распространяют пророссийские или антизападные олигархи ... Рейтинги антизападных партий, таких как “Оппозиционная платформа — За жизнь” и “Партия Шария” растут… Фейковые сторонники помогают антизападной игрокам сделать их нарративы более заметными в социальных сетях и получить настоящих поклонников».

Очевидно, что Запад очень серьезно обеспокоен ростом общественной поддержки ОПЗЖ в Украине, что там воспринимается как расширение российского влияния, и поэтому вот уже пару лет как развернул масштабную кампанию по противодействию. Эта кампания включает несколько элементов:

Борьба в информационном пространстве (цензура: максимальное ограничение доступа украинских граждан к «неправильным» информационным ресурсам, маркирование любой критической в отношении Запада и его политики информации как ложной и отождествление ложного и пророссийского). В качестве примера можно привести решение администрации украинской Википедии, которая блокирует редактирование статей, когда в них появляются ссылки на «неправильные» СМИ.

Борьба с представителями «иной» позиции (финансовая, организационная, информационная, институциональная поддержка «своих» людей, тех, кто будет продвигать и популяризировать «правильную» позицию и идеологию, и стигматизация как врагов, «полезных идиотов», тех, кто придерживается другой позиции, закрытие для этих людей социальных лифтов, доступа к финансированию их деятельности и информационным ресурсам);

Разрыв связей с Россией (выдавливание русского языка — в последнее время заметно развернулась в молодежной среде, среди гуманитарной интеллигенции пропагандистская кампания, когда утверждается, что если ты говоришь на русском, значит — поддерживаешь страну-агрессора; борьба с православной церковью).