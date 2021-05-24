22 мая 2021 года в зале Национальной оперы Украины состоялась ХХV юбилейная церемония награждения победителей общенациональной программы «Человек года-2020» и обладателей международных и специальных премий программы.
Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет.
25 лет существования программы – это истории побед наших выдающихся соотечественников, возвеличивание тех, кто достоин высокого общественного признания. Именно поэтому для юбилейного сезона программы «Человек года» был выбран слоган «25-ступенька триумфа».
Этот майский вечер стал настоящим триумфом чествования самых достойных - победителей 25-й, а также прошлогодней 24-й программы «Человек года-2019», торжественная церемония которой было перенесено в связи с мировым пандемией. Заполненный доброжелательной публикой, зал щедро одаривал аплодисментами победителей. Особенно сердечно, с искренней благодарностью приветствовали наших несокрушимых, мужественных врачей и всех тех, кто сегодня на передовой борьбы с коронавирусом. Мы кланяемся сегодня вместе со всем миром людям в белых халатах, которые рискуя собой, продолжают спасать от коварной болезни миллионы людей. Под аплодисменты присутствующих выдающиеся медицинские работники получили почетные награды за особый вклад и труд в борьбе с пандемией.
Награждение сопровождалось прекрасными выступлениями известных оперных и эстрадных исполнителей, неординарных творческих коллективов, поэтому праздничное настроение сохранялось до последнего, завершающего аккорда. Особой изюминкой вечера стала юбилейная песня церемонии «25 ярких страниц» - гимн программы, специально написанный выдающимся авторским дуэтом народным артистом Украины Юрием Рыбчинским и заслуженным артистом Украины Николо.
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Праздничная атмосфера, мощные энергетические потоки искренней доброжелательности, выходивших из зала, стали достойным украшением яркого юбилейного праздника - общенационального признания лучших из лучших.
«25-я ступенька триумфа» успешно пройдена! Следуем дальше - строить независимую демократическую, сильную европейскую державу.
Обладателями премий «Человек года-2020» в национальных номинациях стали:
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГОДА»
Павел КИРИЛЕНКО – Председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации;
«МЭР ГОДА» (больших городов)
Виталий КЛИЧКО – Мэр г. Киев;
«МЭР ГОДА» (малых городов)
Анатолий ВЕРШИНА – Мэр г. Павлоград;
«ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА»
Иван ПИДСАДЮК – Генеральный директор ООО «КАРПАТНЕФТЕХИМ»;
«МЕНЕДЖЕР ГОДА»
Виталий АСТАХОВ – Генеральный директор ООО «Альба Веритас»;
«ФИНАНСИСТ ГОДА»
Евгений МЕЦГЕР– Председатель Правления АО «УКРЕКСИМБАНК»;
«ЛИДЕР СТРАХОВОГО РЫНКА ГОДА»
Виктор БЕРЛИН – Генеральный директор СК «ГАРДИАН»;
«ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГОДА»
ЖК «DIADANS» от компании-застройщика «ENSO»;
«ИНФОРМАЦИОННО-НОВОСТНОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ГОДА»
Телеканал «УКРАИНА 24»;
«ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ ГОДА»
Богдан СТРУТИНСКИЙ – Народный артист Украины, директор-художественный руководитель Киевского Национального академического театра оперетты;
«НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГОДА»
Вадим ГЕРАСИМОВИЧ– кандидат политических наук, журналист, ведущий YouTube-канала «Politeka Online».
Обладателями международных и специальных премий программы «Человек года-2020» стали:
Алекс ЛЕНАРТС – Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в Украине – Международная премия в области дипломатии.
Юрис ПОЙКАНС – Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине – Международная премия «За значительный вклад в развитие партнерских, дружеских и экономических отношений с Украиной».
Ольга ГОЛУБОВСКАЯ – Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор – Специальная премия «Призвание сердца» за беспрецедентный личный вклад и самоотверженный труд в борьбе с пандемией COVID-19.
Сергей ТАРАСОВ – основатель группы компаний «I & U Group» –Специальная премия «За весомый вклад в развитие ресурсосбережения и «зеленой энергетики» Украины».
Андрей БАРАН – генеральный директор «Агропродсервис» – специальная премия «За весомый вклад в развитие украинского агропроизводства и внедрение инновационных технологий».
Юрий НАЗАРОВ – общественный деятель, сокоординатор инициативы «Kyiv Smart City», председатель Smart City.UA – Специальная премия «За прорыв в цифровизации украинских городов».
Специальными наградами «За значительный личный вклад и самоотверженный труд в борьбе с пандемией COVID-19» награждены:
Светлана ГУК – руководитель центра респираторной медицины и аллергологии КБ «Феофания».
Татьяна МОСТЕПАН – директор КНП и главный врач «Киевская городская клиническая больница №4».
Екатерина БУЛАВИНОВА – врач, медицинский эксперт Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине.
Обладателями премий «Человек года-2019» в национальных номинациях стали:
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГОДА»
Юрий ГУСЕВ – Председатель Херсонской областной государственной администрации (до 3 декабря 2020 г.);
«МЭР ГОДА» (больших городов)
Сергей НАДАЛ – Мэр г.Тернополь;
«МЭР ГОДА» (малых городов)
Андрей БЕЛОУСОВ – Мэр г.Каменское (Днепропетровськая обл.);
«ЛИДЕР ОБЪЕДИНЕННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБЩИНЫ ГОДА»
Иван ДРОГОБЕЦКИЙ – Председатель Полянской сельской ОТО Закарпатской области;
«ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА»
Вячеслав ЯВОРСКИЙ – Директор ЧАО «Кременчугский завод технического углерода»;
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
Степан КОЗИЦКИЙ – Генеральный директор ООО «Захиднадрасервис»;
«МЕНЕДЖЕР ГОДА»
Владислав САВЧЕНКО – Генеральный директор компании «PowerCode LLC.»;
«ФИНАНСИСТ ГОДА»
Виталий РОМАНЧУКЕВИЧ – Первый заместитель председателя правления «Индустриалбанк», Вице-президент Ассоциации украинских банков;
«ЛИДЕР СТРАХОВОГО РЫНКА ГОДА»
Елена УЛЬЕ – Председатель Правления ЧАО «Страховая компания «УНИКА»;
«ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ГОДА»
Компания «ИНТЕРГАЛ-БУД» (Коммерческий директор - Анна ЛАЕВСКАЯ);
«ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГОДА»
Многофункциональный жилой комплекс «INTERGAL CITY» (Компания «Интергал-Буд»);
«ЖУРНАЛИСТ ГОДА»
Диана ПАНЧЕНКО (популярная ведущая телеканала NewsОne у 2019 году);
«ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ ГОДА»
Михаил ПОПЛАВСКИЙ – Народный артист Украины, генеральный продюсер национальной музыкальной премии «Украинская песня года»;
«СПОРТСМЕН ГОДА»
Жан БЕЛЕНЮК – Чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе 2019 г. в категории до 85 кг.;
«НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГОДА»
Инна КОСТЫРЯ – общественный деятель, доктор политических наук;
«КУЛЬТУРНО-ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ГОДА»
Частный музей исторического костюма и стиля VICTORIA MUSEUM –Основательница и директор – Виктория ЛЫСЕНКО.
Обладателями cпециальных премий программы «Человек года-2019» стали:
Общественная организация «Национальная платформа «Женщины за мир» - Специальная премия «За объединение женщин для миротворческой деятельности и помощь мирным гражданам пострадавшим от боевых действий».
ТМ PARIMATCH – Специальная премия «За выдающийся вклад в развитие и популяризацию украинского спорта».
Екатерина КУХАР – знаменитая украинская балерина – Специальная премия газеты «КП в Украине» «Кумир украинцев».
Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ – доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Украины – Специальная премия им. Геннадия Кнышова «За верность гуманистическим идеям и приумноження общечеловеческих ценностей».
Роман БАЛАЯН – кинорежиссер, сценарист и кино продюсер –Специальная премия им.М.Воронина «За высокий стиль жизни».
Елена РЫХАЛЬСКАЯ – психотерапевт, тренер в области психологии успеха и семейной психотерапии, кандидат психологических наук – Специальная премия «За весомый научный и практический вклад в развитие отечественной психологии».
Телеканал «НАШ» – Специальная премия «За создание современного инновационного телеканала в информационном пространстве Украины».
Михаил ПОЖИВАНОВ – украинский политик, государственный и общественный деятель, меценат, доктор технических наук, профессор – Cпециальная премия «За весомый вклад в развитие и поддержку современного украинского художественного искусства».
Усама КАФА – основатель и президент международного ресторанного холдинга L'KAFA GROUP - Почетная награда «За весомый вклад в развитие ресторанной отрясли Украины».