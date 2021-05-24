22 мая 2021 года в зале Национальной оперы Украины состоялась ХХV юбилейная церемония награждения победителей общенациональной программы «Человек года-2020» и обладателей международных и специальных премий программы.

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет.

25 лет существования программы – это истории побед наших выдающихся соотечественников, возвеличивание тех, кто достоин высокого общественного признания. Именно поэтому для юбилейного сезона программы «Человек года» был выбран слоган «25-ступенька триумфа».

Этот майский вечер стал настоящим триумфом чествования самых достойных - победителей 25-й, а также прошлогодней 24-й программы «Человек года-2019», торжественная церемония которой было перенесено в связи с мировым пандемией. Заполненный доброжелательной публикой, зал щедро одаривал аплодисментами победителей. Особенно сердечно, с искренней благодарностью приветствовали наших несокрушимых, мужественных врачей и всех тех, кто сегодня на передовой борьбы с коронавирусом. Мы кланяемся сегодня вместе со всем миром людям в белых халатах, которые рискуя собой, продолжают спасать от коварной болезни миллионы людей. Под аплодисменты присутствующих выдающиеся медицинские работники получили почетные награды за особый вклад и труд в борьбе с пандемией.

Награждение сопровождалось прекрасными выступлениями известных оперных и эстрадных исполнителей, неординарных творческих коллективов, поэтому праздничное настроение сохранялось до последнего, завершающего аккорда. Особой изюминкой вечера стала юбилейная песня церемонии «25 ярких страниц» - гимн программы, специально написанный выдающимся авторским дуэтом народным артистом Украины Юрием Рыбчинским и заслуженным артистом Украины Николо.

Праздничная атмосфера, мощные энергетические потоки искренней доброжелательности, выходивших из зала, стали достойным украшением яркого юбилейного праздника - общенационального признания лучших из лучших.

«25-я ступенька триумфа» успешно пройдена! Следуем дальше - строить независимую демократическую, сильную европейскую державу.

Обладателями премий «Человек года-2020» в национальных номинациях стали:

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГОДА»

Павел КИРИЛЕНКО – Председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации;

«МЭР ГОДА» (больших городов)

Виталий КЛИЧКО – Мэр г. Киев;

«МЭР ГОДА» (малых городов)

Анатолий ВЕРШИНА – Мэр г. Павлоград;

«ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА»

Иван ПИДСАДЮК – Генеральный директор ООО «КАРПАТНЕФТЕХИМ»;

«МЕНЕДЖЕР ГОДА»

Виталий АСТАХОВ – Генеральный директор ООО «Альба Веритас»;

«ФИНАНСИСТ ГОДА»

Евгений МЕЦГЕР– Председатель Правления АО «УКРЕКСИМБАНК»;

«ЛИДЕР СТРАХОВОГО РЫНКА ГОДА»

Виктор БЕРЛИН – Генеральный директор СК «ГАРДИАН»;

«ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГОДА»

ЖК «DIADANS» от компании-застройщика «ENSO»;

«ИНФОРМАЦИОННО-НОВОСТНОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ГОДА»

Телеканал «УКРАИНА 24»;

«ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ ГОДА»

Богдан СТРУТИНСКИЙ – Народный артист Украины, директор-художественный руководитель Киевского Национального академического театра оперетты;

«НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГОДА»

Вадим ГЕРАСИМОВИЧ– кандидат политических наук, журналист, ведущий YouTube-канала «Politeka Online».

Обладателями международных и специальных премий программы «Человек года-2020» стали:

Алекс ЛЕНАРТС – Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в Украине – Международная премия в области дипломатии.

Юрис ПОЙКАНС – Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине – Международная премия «За значительный вклад в развитие партнерских, дружеских и экономических отношений с Украиной».

Ольга ГОЛУБОВСКАЯ – Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор – Специальная премия «Призвание сердца» за беспрецедентный личный вклад и самоотверженный труд в борьбе с пандемией COVID-19.

Сергей ТАРАСОВ – основатель группы компаний «I & U Group» –Специальная премия «За весомый вклад в развитие ресурсосбережения и «зеленой энергетики» Украины».

Андрей БАРАН – генеральный директор «Агропродсервис» – специальная премия «За весомый вклад в развитие украинского агропроизводства и внедрение инновационных технологий».

Юрий НАЗАРОВ – общественный деятель, сокоординатор инициативы «Kyiv Smart City», председатель Smart City.UA – Специальная премия «За прорыв в цифровизации украинских городов».

Специальными наградами «За значительный личный вклад и самоотверженный труд в борьбе с пандемией COVID-19» награждены:

Светлана ГУК – руководитель центра респираторной медицины и аллергологии КБ «Феофания».

Татьяна МОСТЕПАН – директор КНП и главный врач «Киевская городская клиническая больница №4».

Екатерина БУЛАВИНОВА – врач, медицинский эксперт Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине.

Обладателями премий «Человек года-2019» в национальных номинациях стали:

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГОДА»

Юрий ГУСЕВ – Председатель Херсонской областной государственной администрации (до 3 декабря 2020 г.);

«МЭР ГОДА» (больших городов)

Сергей НАДАЛ – Мэр г.Тернополь;

«МЭР ГОДА» (малых городов)

Андрей БЕЛОУСОВ – Мэр г.Каменское (Днепропетровськая обл.);

«ЛИДЕР ОБЪЕДИНЕННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБЩИНЫ ГОДА»

Иван ДРОГОБЕЦКИЙ – Председатель Полянской сельской ОТО Закарпатской области;

«ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА»

Вячеслав ЯВОРСКИЙ – Директор ЧАО «Кременчугский завод технического углерода»;

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

Степан КОЗИЦКИЙ – Генеральный директор ООО «Захиднадрасервис»;

«МЕНЕДЖЕР ГОДА»

Владислав САВЧЕНКО – Генеральный директор компании «PowerCode LLC.»;

«ФИНАНСИСТ ГОДА»

Виталий РОМАНЧУКЕВИЧ – Первый заместитель председателя правления «Индустриалбанк», Вице-президент Ассоциации украинских банков;

«ЛИДЕР СТРАХОВОГО РЫНКА ГОДА»

Елена УЛЬЕ – Председатель Правления ЧАО «Страховая компания «УНИКА»;

«ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ГОДА»

Компания «ИНТЕРГАЛ-БУД» (Коммерческий директор - Анна ЛАЕВСКАЯ);

«ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГОДА»

Многофункциональный жилой комплекс «INTERGAL CITY» (Компания «Интергал-Буд»);

«ЖУРНАЛИСТ ГОДА»

Диана ПАНЧЕНКО (популярная ведущая телеканала NewsОne у 2019 году);

«ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ ГОДА»

Михаил ПОПЛАВСКИЙ – Народный артист Украины, генеральный продюсер национальной музыкальной премии «Украинская песня года»;

«СПОРТСМЕН ГОДА»

Жан БЕЛЕНЮК – Чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе 2019 г. в категории до 85 кг.;

«НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГОДА»

Инна КОСТЫРЯ – общественный деятель, доктор политических наук;

«КУЛЬТУРНО-ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ГОДА»

Частный музей исторического костюма и стиля VICTORIA MUSEUM –Основательница и директор – Виктория ЛЫСЕНКО.

Обладателями cпециальных премий программы «Человек года-2019» стали:

Общественная организация «Национальная платформа «Женщины за мир» - Специальная премия «За объединение женщин для миротворческой деятельности и помощь мирным гражданам пострадавшим от боевых действий».

ТМ PARIMATCH – Специальная премия «За выдающийся вклад в развитие и популяризацию украинского спорта».

Екатерина КУХАР – знаменитая украинская балерина – Специальная премия газеты «КП в Украине» «Кумир украинцев».

Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ – доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Украины – Специальная премия им. Геннадия Кнышова «За верность гуманистическим идеям и приумноження общечеловеческих ценностей».

Роман БАЛАЯН – кинорежиссер, сценарист и кино продюсер –Специальная премия им.М.Воронина «За высокий стиль жизни».

Елена РЫХАЛЬСКАЯ – психотерапевт, тренер в области психологии успеха и семейной психотерапии, кандидат психологических наук – Специальная премия «За весомый научный и практический вклад в развитие отечественной психологии».

Телеканал «НАШ» – Специальная премия «За создание современного инновационного телеканала в информационном пространстве Украины».

Михаил ПОЖИВАНОВ – украинский политик, государственный и общественный деятель, меценат, доктор технических наук, профессор – Cпециальная премия «За весомый вклад в развитие и поддержку современного украинского художественного искусства».

Усама КАФА – основатель и президент международного ресторанного холдинга L'KAFA GROUP - Почетная награда «За весомый вклад в развитие ресторанной отрясли Украины».