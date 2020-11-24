"Мы не собираемся тратить годы на то, чтобы прекратить войну"

Глава Офиса президента Андрей Ермак поддержал Владимира Зеленского в борьбе с коррупцией и помог освободить десятки украинских пленников, удерживаемых на оккупированных территориях Донбасса

Действующий руководитель ОП с самого начала был важным членом команды Владимира Зеленского, именно ему поручили международные отношения. Известно, что еще на должности первого помощника главы Офиса Ермак вел переговоры с Кремлем и добился освобождения десятков украинцев из российского плена. В президентской фракции “Слуга народа” утверждают, что именно он сумел сгладить конфликт адвокатом Дональда Трампа - Рудольфом Джуллиани. Замглавы “СН” Александр Корниенко заявил, что у Ермака достаточно опыта и знаний для ведения переговоров, ведь чиновник закончил Киевский институт международных отношений. "Он не серый кардинал, а нормальный член команды", - подчеркнул глава фракции Давид Арахамия. Другие источники говорят, что Андрей Ермак держится в стороне от групп влияния внутри команды Владимира Зеленского.

Заняв пост главы ОП, он продолжил акцентировать свои усилия на внутренней политике. Одним из главных приоритетов своей работы Андрей поставил возвращение оккупированных территорий, прекращение войны на Донбассе исключительно на условиях Украины.

“Мы не собираемся тратить годы на то, чтобы прекратить войну. Мы никогда не остановимся в вопросе прекращении войны, но пути к этому прекращению могут быть разными”, - заявил чиновник в программе «VIP с Натальей Мосейчук».

Позже в интервью изданию “LB” Андрей Ермак признался, что немногие люди способны выдержать столь сильное давление. Благодаря ему Украине возобновила свое представительство в трехсторонней группе по Минскому процессу.

“Протокол о Консультативном совете, что тогда, что сейчас, не имеет никакой силы. Но это позволило нам осуществить обмен пленными и вернуть 20 наших граждан. Поэтому я считаю, что это того стоило”, - объяснил Ермак.

При этом глава ОП остается верным соратником Зеленского и постоянно доказывает свою лояльность как словами, так и делами. В политических кругах Андрея за глаза даже называют вице-президентом, хотя сам сам он не признает такой статус.

“Да, я – инициативный человек. Я не боюсь брать на себя ответственность в чувствительных моментах – таких как, например, Минские переговоры”, - признался Ермак. - “Но всегда повторял и повторяю: я пришел с этим президентом и с ним уйду. Я бы никогда не пошел бы в политику, если бы не он. Я тут с ним и для него”.

В Офисе президента Андрей Ермак не стал “махать шашкой” и выгонять команду предшественника в полном составе, ведь его назначение почти совпало с началом пандемии. Чиновник рассказал, что не уволил людей, которым было бы очень тяжело найти работу в условиях карантина, вместо этого он провел кадровые перестановки, чтобы сотрудники более рационально использовали свои умения. Сейчас Андрей Ермак успешно выполняет целый ряд правительственных функций:

“Во-первых, это коммуникация со всеми органами власти. Важно именно коммуницировать. Не вмешиваться в их деятельность, не диктовать им, что делать, а создать возможность коммуникации, координации, когда каждый из органов власти выполняет свою функцию, дополняет друг друга, и мы вместе идем к необходимому результату”, - рассказал глава Офиса президента.

Он также начал бороться с "олигархскими практиками", из-за которых Украина погрязла в коррупции. Так Андрей Ермак выступил категорически против отмены законов об обязательном декларировании доходов чиновников и депутатов. На своей странице в соцсети Facebook руководитель ОП напомнил, что одним из краеугольных камней демократии является нулевая терпимость к коррупционным схемам:

"Никаких откатов до вчерашнего дня и непрозрачных договоренностей на высшем уровне не может быть. Никаких частных или полных отмен тех или иных базовых законов, которые заставляют чиновников декларировать свои доходы. Это принципиально. Украина может и будет развиваться только в демократической и антикоррупционной парадигме".

В своем посте Андрей Ермак подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует жестких мер, однако такие кризисы позволяют преодолевать внутренние конфликты и решать противоречия внутри общества.

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