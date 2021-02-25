В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа «Человек года».

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа «Человек года» активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул «Человек года».

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №31. Михаил ЖВАНЕЦКИЙ

Непревзойденный метр одесского юмора

Великий писатель-сатирик, сценарист, ведущий, юморист, блестящий исполнитель монологов и рассказов – легендарный одессит Михаил Жванецкий. Человек необъятного таланта и невероятного, парадоксального, иронического ума. На его счету сотни миниатюр, более десятка книг, многочисленные спектакли. По общей любви и популярности он стоит, пожалуй, рядом с Владимиром Высоцким.

Михаил Жванецкий – это целая эпоха. Три поколения зрителей выросли на его непревзойденных миниатюрах и афоризмах! Выступления талантливого артиста всегда шли с аншлагами, его произведения заставляли публику смеяться до слез. Любимец миллионов, маэстро парадокса, Жванецкий по праву считается патриархом одесского юмора. Юмора истинной ценности, до которого как до звезд одноразовым шуткам с закадровым смехом, которые нередко предлагает современное телевидение. Проза Жванецкого – не сиюминутный феномен эстрады, а глубокая философская литература, которая находится в одном ряду с такими классиками, как Исаак Бабель, Михаил Зощенко и Аркадий Аверченко.

...Родился будущий мастер слова в Одессе, в семье врачей. Вскоре довелось переехать в Томашполь (небольшой городок в Винницкой области), где отец работал хирургом и главврачем районной больницы, а мать – стоматологом. Как вспоминал Михаил Михайлович: «Я вырос, в общем, среди тампонов, бинтов... трехколесный велосипед, и я – всегда в окружении больных». Вероятно, эта ранняя близость к чужим страданиям и развила в будущем писателе уникальную душевную чуткость, которая неуловимо присутствует в каждом его произведении. С началом войны, в 1941 году, отца Жванецкого призвали в армию, он стал военным врачом, а семью с маленьким Мишей эвакуировали в Ташкент. После освобождения Одессы семья Жванецких вернулась в родной город. Послевоенная юность Михаила прошла в колоритном еврейском дворике, многократно воспетом в его творчестве.

По окончании школы Михаил выбрал профессию далекую от искусства – он поступил в Одесский институт инженеров морского флота на специальность «инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов». В свободное от учебы время студенты устраивали дружеские вечеринки, танцы, популярной также была художественная самодеятельность. С этого и началось. Михаил Михайлович вспоминал: «Во время учебы судьба вознесла меня на высокую должность – комсорг факультета механизации портов. Однажды меня вызвали в комитет комсомола и сказали: «К нам поступил интересный парень. Говорят, участвовал в самодеятельности. Присмотрись к нему». Тогда я ничего не слышал ни о какой самодеятельности, не думал о том, что вообще можно выступать на сцене. Но время было такое хорошее: только что умер Иосиф Виссарионович. Уже можно было говорить, что хочешь, петь, танцевать, смеяться, почти над кем хочешь. И в это время появился Витя Ильченко. Мы познакомились и подружились».

Вместе ребята писали сценарии для вечеров, а потом собрали команду студентов из всех вузов города, назвав ее «Парнас-2». Название придумал Михаил. Когда его спрашивали, почему Парнас-2, он отвечал: «Парнас-1» был на Олимпе, а в Одессе – «Парнас-2». Тогда же в их компании появился и Роман Карцев.

По окончании института Жванецкий, который уже был автором многих монологов и миниатюр, начал работать механиком по кранам в Одесском порту, Ильченко – там же, механиком по автопогрузчикам. А Карцев поехал в Ленинград, и в конце 1962 его приняли в Театр миниатюр Аркадия Райкина. Как-то Михаил получил письмо от друга, где сообщалось, что один из монологов Жванецкого включен в репертуар театра и пользуется успехом у зрителей. «После смены помчался показывать письмо маме, – вспоминал Жванецкий. – Мама ничего не поняла. Я говорю: «Наверное, мне надо поехать туда?» А она: Куда ты поедешь? Это не специальность... » Но Михаил таки рискнул.

В большом городе Михаил Жванецкий, тогда скромный автор, жил на одной из городских окраин – на Ульянке, на улице Стойкости, которую метко называл улицей Терпимости. Глава Театра миниатюр, метр юмора Аркадий Райкин высоко оценил творчество молодого автора, и вскоре Михаил Жванецкий получил должность заведующего литературной частью. С началом их сотрудничества выходят сценки и монологи «В греческом зале», «Нормально, Григорий? Отлично, Константин!» и другие, которые в исполнении великого артиста быстро стали известными и шли на «бис» у зрителей. Позже Жванецкий создает для Райкина целую эстрадную программу «Светофор», ставшей одной из лучших в его театре. Продолжилось сотрудничество Михаила Жванецкого и с дуэтом Карцев-Ильченко. Благодаря его текстам, популярность артистов росла с каждым днем. Всего в стенах Театра эстрады Аркадия Райкина родилось около 300 миниатюр и монологов авторства Жванецкого, о котором, по большому счету, мало кто знал.

Но однажды настал день, когда Михаил Михайлович решил выйти из тени чужой славы и начать собственную карьеру в качестве исполнителя своих текстов. Сам того не подозревая, он стал отцом «советского стэндапа». Конечно, тогда в СССР никто и слов-то таких не знал.

Первое сольное выступление Михаила Жванецкого состоялось в родной Одессе на сцене филармонии. И было очень успешным. Зрители быстро полюбили авторскую манеру юмориста: он выходил на сцену с «фирменным» стареньким портфелем (подарок от отца), доставал из него пакет с письмами и начинал читать. Большой мастер интонаций и пауз, артист с лукавым прищуром смотрел в зал, устанавливая с ним особый контакт. В исполнении автора произведения Жванецкого получали особую силу: искрящаяся ирония каждой фразы, точность в деталях, узнаваемость жизненных ситуаций в сочетании с точностью и лаконизмом, заставляли с восторгом ловить каждое слово. Монологи Михаила Михайловича быстро разбирали на цитаты: «Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве», «А теперь послушаем начальника транспортного цеха», «Доцент был тупой», «Одно неосторожное движение - и вы отец» и многие другие.

Выступления Михаила Жванецкого, как свежий ветер разносились по большой стране, они не просто веселили и поднимали настроение, они формировали манеру отношения к жизни, с тонким юмором разоблачали недостатки, подмечая самую суть. Часто на его творческих вечерах в записках из зала его спрашивали: «Откуда вы все это о нас знаете?». Настолько реальными, правдивыми были персонажи мастера слова. А ответ был прост: Михаил Жванецкий пришел в литературу уже сложившейся личностью. За его плечами была большая жизненная школа: он был инженером в одесском порту, много видел, понимал. Позже Михаил Михайлович написал: «Все эти годы, пока я работал, встречался с обычными людьми – слесарями, крановщиками, рабочими. Они во многом и становились героями моего творчества... Это был опыт не театральный, не сценический, не литературный. Это было гораздо важнее – это был жизненный опыт. Мне кажется, что то, что так много моих высказываний пошли в народ и потеряли всякую связь со своим автором – это и есть признание и отголосок тех лет». Еще большую популярность сатирик приобрел, начав появляться на телевидении, например, в очень популярной юмористической программе «Вокруг смеха».

Жванецкий жил и работал в Москве, однако никогда не забывал родную Одессу: регулярно приезжал в город почти на все знаковые культурные события, летом отдыхал на своей старой даче в районе Аркадии. Он всегда помнил, откуда он родом, гордился, что родился в городе «у самого моря», а на всевозможные запросы относительно происхождения, говорил: «На вопрос, что меня связывает с Украиной, хочется ответить: «А что Вас связывает с родителями?»

В 1990 году Михаил Жванецкий стал президентом Всемирного клуба одесситов, который был создан с целью сохранения памяти о великих одесситах прошлого, а также помощи молодым талантам – поэтам, писателям, краеведам.

Одной из инициатив Михаила Михайловича был сбор средств на памятник Исааку Бабелю, который торжественно открыли в 2011 году.

Как настоящая творческая личность, писатель всегда был в поиске новых тем для своих миниатюр. Крупных литературных форм сатирик избегал. Почитателям, которые мечтали прочесть произведение Жванецкого на пару сотен страниц, он, в присущей ему иронической манере, предлагал рассматривать все его творчество как роман, составленный из кусочков. На самом деле, создание миниатюр – это его особый стиль, в котором Михаил Жванецкий остался абсолютно непревзойденным. Их ждали, ими наслаждались, а огромное количество его шуток мгновенно становилась афоризмами:

- Трудно войти в историю, но легко вляпаться.

- Врач и больной смотрят друг на друга с одинаковой надеждой.

- Чистая совесть - признак плохой памяти.

- Хорошо жить не запретишь. Но помешать можно.

- Рожденный ползать - везде пролезет.

- Главное – не перейти улицу на тот свет.

Михаил Жванецкий владел неповторимым даром вести откровенную беседу со зрителем обо всем на свете, с легкостью переходя от соседки с пятого этажа к вечным проблемам бытия. В этом и заключается феномен творчества великого мастера cлова: он был таким своим, таким подлинно народным писателем, – и вместе с тем, между строк всегда проглядывал серьезный драматург и философ.

...По каким параметрам определяется классика? Пожалуй, главное в том, что она ничего не теряет с годами и всегда актуальна. Произведения Жванецкого были и остаются актуальными всегда. В 70-е годы прошлого столетия они (подобно записям Владимира Высоцкого) распространялись в магнитофонных записях, с аншлагами звучали на концертах, а с начала 90-х и до последнего времени – на самых престижных площадках постсоветского пространства.

У писателя-сатирика Михаила Жванецкого, который, без всякого сомнения, является классиком современной литературы, не было конкурентов. Он был особенным. Он был уникальным. Он был совестью и гласом эпохи. И остается – совестью и гласом эпохи – уже сегодняшней.

В 1999 году Михаилу Жванецкому было присвоено высокое звание Народного артиста Украины.

20 марта 2010 года на торжественной церемонии вручения премии «Человек года-2009» писатель-сатирик Михаил Жванецкий стал обладателем Специальной премии «За выдающиеся заслуги».

Генеральная дирекция общенациональной

программы «Человек года»