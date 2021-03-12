Ситуацию с «черными метками», которые украинским олигархам достаются от Владимира Зеленского, прокомментировал в программе «Что дальше» на канале «Знай24» общественный деятель и дипломат Вадим Трюхан, а также ответил на вопрос, кто является инициатором этого мероприятия - США, президент Украины или вообще кто-то другой?

Эксперт подает данные журнала Forbes о том, что в Украине есть 8 миллиардеров и еще десяток человек близится к этому статусу. «Любой из них может получить "черную метку"», - отмечает он. Тем не менее, больше всего шансов ее получить у того, кто, как считает Трюхан, как-то заденет за больное западных партнеров или команду президента.

Введение санкций США против Коломойского Вадим Трюхан рассматривает как личное предупреждение президенту Украины относительно отношений с олигархами и вообще украинскому олигархату не заниматься политикой. По его мнению, большое количество олигархов в политике и их неумеренность в этой сфере является серьезной проблемой в Украине. Кроме того, в этом и заключается разница между просто состоятельными гражданами и олигархами.

«Для любого государства, стремящегося быть демократическим, проблема номер один - это лишить политику от воздействия корпораций, финансово-промышленных групп, вообще богатых людей», - утверждает Трюхан и отмечает негативное влияние этой ситуации на реализацию интересов страны и общества. Тем не менее, Украине за 30 лет независимости не удалось справиться с этой проблемой.

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