Политолог Руслан Бортник в своем блоге отметил, что ухудшение отношений президентов России и США может отразиться и на украинской проблеме, а также рассказал, как Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей и в чем причины такого скандального заявления, передает Politeka.net.

Как известно, на вопрос одного журналиста о том, считает ли Джо Байден Владимира Путина убийцей, тот ответил утвердительно. Несколько этих коротких слов, «Uh-huh, I do», всколыхнули мир и привели даже к слухам о возможном начале Третьей мировой войны через обиду, нанесенную президенту Российской Федерации. Тем не менее, Бортник обращает внимание на один важный момент: «Это не совсем точно, потому что, если действительно посмотреть оригинал, Байден не называл Путина убийцей. Байден согласился с тем, что Путин убийца». А это, мол, две большие разницы.

Вероятной причиной вынесения такого скандального заявления Бортник считает подтверждение антироссийской политики нового президента США. Ведь, как известно, по этому поводу долгое время были определенные сомнения. Эксперт напоминает, что Дональд Трамп заключил договоры по СНВ с РФ, а при Джо Байдене строительство «Северного потока» продолжается, мол, его позиции не хватает четкости и жесткости.

С другой стороны, есть противоположные мнения, например, сам Байден критикует Трампа за установление партнерских отношений с Россией. Бортник вспоминает, что об аннексии АР Крым в американской среде активно говорили при Обаме и Байдене, к этому же времени относится и подписание Минских соглашений.

Так, администрация США, рассказывает эксперт, справедливо возмущается по поводу подозрений в дружеских отношениях с Российской Федерацией: то обвинения звучат в сторону одного президента, то - другого. А заявление о Владимире Путине как убийце со своей стороны должно прекратить эти подозрения и просигнализировать российской политической элите, что вести дела с их токсичным президентом нельзя. «После того, как ты кого назвал убийцей, конечно, с ним вести уже диалог прямой довольно сложно», - заключает он. Тем не менее, можно вспомнить, что лидеров многих стран - Ирана, Северной Кореи, Китая - в свое время считали убийцами, но отношения с ними возобновились.

Еще одной причиной этого скандального заявления Бортник считает сигнал о введении новых санкций против Навального. «Тем не менее, за этими событиями не стоит рассматривать начало какого-то нового крайнего обострения американо-российских отношений», - убежден эксперт. По его мнению, речь идет о противостоянии именно между президентом России и политической элитой США. С другой стороны, это может в определенной степени отразиться и на проблемах Украины.

Напоминаем, Табах заявил, что Трамп был более жестким с Путиным, чем Байден.

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