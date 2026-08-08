Рынок стал страдать от новых проблем, что привело к дефициту продуктов в Запорожье.

Дефицит продуктов в Запорожье и других регионах Украины может наблюдаться на ряде популярных товаров, пишет Politeka.net.

Лето 2026 стало одним из самых сложных для европейского аграрного сектора за последние годы. Длительные волны аномальной жары, почти полное отсутствие осадков и истощение запасов влаги в почве серьезно отразились на выращивании овощей. Из-за экстремальных погодных условий фермеры в разных странах сообщают о значительном сокращении урожая, что уже вызывает опасения относительно возможного дефицита продукции и дальнейшего роста цен.

Особенно сложна ситуация во Франции. По оценкам местных производителей, высокие температуры и длительная засуха нанесли существенный ущерб посевам овощных культур в открытом грунте. Больше всего пострадали лук, чеснок, морковь и салат. Из-за неблагоприятных условий урожайность отдельных культур может сократиться почти наполовину, что создает риск дефицита этих овощей в торговых сетях страны.

Дополнительной проблемой стала нехватка водных ресурсов. Из-за низкого уровня осадков аграрии вынуждены ограничивать полив, а в отдельных регионах даже откладывают высадку новых культур. Метеорологи при этом не прогнозируют существенного изменения погодной ситуации в ближайшее время, что лишь усугубляет беспокойство производителей.

Подобные вызовы возникли и в Украине. Отечественные фермеры также работают в условиях аномально жаркого лета, сопровождающегося длительными периодами засухи. Больше всего от дефицита влаги пострадали южные и восточные области, где из-за отсутствия достаточного количества осадков овощные культуры развивались медленнее, а часть растений не смогла сформировать полноценный урожай.

Особенно сложной остается ситуация с томатами, перцем, огурцами, капустой, луком и другими овощами открытого грунта. Из-за высоких температур растения подвергались тепловому стрессу, а почва быстро теряла влагу даже после полива. В ряде хозяйств урожайность оказалась ниже ожидаемой, а некоторые фермеры сообщают о существенном сокращении сбора продукции по сравнению с запланированными показателями. Поэтому на овощную продукцию может возникнуть дефицит в Запорожье и других регионах.

Не меньшей проблемой явился резкий рост затрат на производство, из-за чего растут цены на товары.

Источник: Аgronews.

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