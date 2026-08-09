Украинцам показали плановые графики отключения света в Киевской области на неделю с 10 по 16 августа.

Графики отключения света в Киевской области на неделю с 10 по 16 августа продлятся из-за плановых работ в электросетях, пишет Politeka.net.

В Киевской области на неделе с 10 по 16 августа предусмотрены временные ограничения на электроснабжение. В графики отключения света попали отдельные населенные пункты Киевщины, где электроэнергию будут отключать в определенные часы.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях "ДТЭК Киевские региональные электросети" будет проводить профилактические работы.

В связи с выполнением данных работ 10.08.2026 с 09:00 до 19:00 будет отключение электроэнергии в селе Мотыжин по улицах В.Довгыча, Симьи Сухенкив, Литопысна, И.Сикорського, Старый Шлях, Шевченка.

Также в понедельник, 10 августа, электроснабжение в Шпытьках планируется ограничить с 08:00 до 20:00. Без света временно могут остаться потребители по следующим адресам:

1-ий км дорогы Лычанка-Горбовычи — 1А, 1Б, 1В, 1Г

Аеродромна — 1

Господарська — 4, 10

Затышна — :0223

Калынова — 30, 73, 80, 92, 94, 95, 97, 101, 105, 114, 120, 132

Лычанська — 13, 13А, 13-А

Нова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 39

Паркова — 21, 24

Перемогы — 1, 3, 8, 12, 20, 25, 41

Покровська — 2, 2А, 3, 52

Польва — 12

Смолянська — 4, 13Б, 22, 30, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 59, 60

Центральна — 1, 5А, 8, 16, 20, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/2, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45/2, 46/1, 46/2, 48, 49, 51/5, 52, 52/1, 54, 56-Б, 59/А, 59П, 65, 70, 73, 76, 77, 78, 79, 81, 81КВ.8, 88, 0054, :5283

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5

Щедра — 25А

11.08.2026 года с 09:00 до 19:30 не будет электричества в селе Мотыжин по улицам В.Довгыча, Сімьи Сухенкив, Литопысна, Надия, И.Сикорського, Слобода, Топольова, Шевченка, Старый Шлях.

Также, во вторник, 11 августа график предусматривает обесточивание сразу в нескольких населенных пунктах. В Гатному электроэнергию будут отключать с 06:00 до 18:00. Ограничения будут касаться адресов:

Берегова - 1

Грушевського - 12, 14, 16, 18, 20, 22

Также электричество будут выключать с 08:00–20:00 в населенном пункте Вита Поштова, однако ограничения охватят только такой адрес:

Озерна - 37.

Источник: Дмитровский сельский совет

Источник: Гатненская территориальная община

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