Ряд проблем приводит к дефициту продуктов в Сумской области и оказывает влияние на формирование цен.

Дефицит продуктов в Сумской области наблюдается на несколько продуктов, которые пользуются популярностью у украинцев и часто используются для приготовления блюд, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

По оценкам аналитиков, украинский рынок томатов во многом зависит от импортных поставок, основным поставщиком которых остается Турция.

Сезон продажи отечественной тепличной продукции подходит к концу, поэтому объемы украинских помидоров на рынке существенно сократились. Это приводит к дефициту продуктов в Сумской области и влияет на формировании стоимости.

Специалисты связывают рост стоимости томатов с дефицитом продукции, который наблюдается в течение последней недели. По окончании сбора урожая в украинских теплицах спрос покрывается преимущественно за счет импорта, однако его объемов недостаточно для полного обеспечения рынка. В результате, продавцы повысили отпускная стоимость.

Аналитики также прогнозируют, что тенденция к подорожанию может сохраняться и дальше, поскольку спрос на помидоры остается высоким даже при росте цен.

Одновременно наблюдается существенное удорожание тепличных огурцов. Причиной роста цен является дефицит продукции в отдельных регионах страны, в сочетании со стабильным спросом от розничных торговых сетей формирует условия для дальнейшего повышения цен в этом сегменте.

Относительно картофеля эксперты прогнозируют отсутствие дефицита этой продукции в течение зимнего периода. В то же время, ценообразование в значительной степени будет зависеть от ситуации на европейском рынке. В настоящее время в странах ЕС наблюдается избыток урожая, что привело к рекордно низким ценам. Это может стимулировать увеличение импорта более дешевого картофеля в Украину, что, вероятно, сдержит повышение цен на внутреннем рынке или даже приведет к их коррекции вниз.

Источник: EastFruit.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Сумской области: где заработали обновления.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области: кто может рассчитывать на крышу над головой.

Как сообщала Politeka, Дефицит овощей в Сумской области: почему на рынке могут произойти изменения.