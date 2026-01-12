Низка проблем призводить до дефіциту продуктів у Сумській області і впливає на формуванні цін.

Дефіцит продуктів у Сумській області спостерігається на кілька продуктів, що мають популярність в українців та часто використовуються для приготування страв, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

За оцінками аналітиків, український ринок томатів значною мірою залежить від імпортних поставок, основним постачальником яких залишається Туреччина.

Сезон продажу вітчизняної тепличної продукції добігає кінця, тому обсяги українських помідорів на ринку істотно скоротилися. Це призводить до дефіциту продуктів у Сумській області, так і впливає на формуванні цін.

Фахівці пов’язують зростання вартості томатів із дефіцитом продукції, який спостерігається протягом останнього тижня. Через завершення збору врожаю в українських теплицях попит покривається переважно за рахунок імпорту, однак його обсягів недостатньо для повного забезпечення ринку. У результаті продавці підвищили відпускні ціни.

Аналітики також прогнозують, що тенденція до подорожчання може зберігатися й надалі, оскільки попит на помідори залишається високим навіть за умов зростання цін.

Одночасно спостерігається істотне подорожчання тепличних огірків. Причиною зростання цін є дефіцит продукції в окремих регіонах країни, що у поєднанні зі стабільним попитом від роздрібних торговельних мереж формує умови для подальшого підвищення цін у цьому сегменті.

Щодо картоплі, експерти прогнозують відсутність дефіциту цієї продукції протягом зимового періоду. Водночас ціноутворення значною мірою залежатиме від ситуації на європейському ринку. Наразі в країнах ЄС спостерігається надлишок урожаю, що призвело до рекордно низьких цін. Це може стимулювати збільшення імпорту дешевшої картоплі до України, що, ймовірно, стримає підвищення цін на внутрішньому ринку або навіть призведе до їх корекції вниз.

